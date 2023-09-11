За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано порядка 1,7 млн посещений

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Самым популярным стал парк в городском округе Балашиха «Пехорка», который посетили 76 тысяч человек, на втором месте по популярности Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском – 61 тысяча посещений, а третье место занял парк Сестрорецкий в Клину – 37 тысяч посещений и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали почти 1,7 млн человек, что на 505 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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