За ремонт дорог на «Доброделе» проголосовали уже 154 тыс жителей Подмосковья

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Во второй этап голосования на «Доброделе» включены дороги, отобранные профильными специалистами с учётом предложений жителей. По результатам финального этапа определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие самую большую поддержку жителей.
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