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За ремонт дорог на «Доброделе» проголосовали уже 154 тыс жителей Подмосковья

24 августа 2023, 19:36

Фото: Минтранс МО

Более 154 тыс жителей Московской области уже проголосовали на портале «Добродел» по ремонту дорог на 2024 год, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили, что голосование завершится ровно через неделю – 31 августа.
Проголосовать разрешается только за одну дорогу. При желании можно приложить фото, оставить комментарий, поддержать других пользователей комментарием или лайком.

Во второй этап голосования на «Доброделе» включены дороги, отобранные профильными специалистами с учётом предложений жителей. По результатам финального этапа определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие самую большую поддержку жителей.


Проголосовать можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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Можайская котельная уже осенью обеспечит теплом жителей после капремонта
24 августа 2023, 19:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отремонтированная котельная уже этой осенью будет готова обеспечить теплом жителей Можайского городского округа. Капремонт начался в 2021 году и сейчас подходит к завершению, пишет издание «Можайск Новая жизнь».
«Смонтированы экономайзер, наружные сети холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Установлена автоматизированная система управления, отремонтированы внутренние системы газоснабжения, запущены новые котлы. Сейчас ведётся благоустройство территории», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский
Тепло в дома из этой котельной получают более 7 тыс жителей муниципалитета. К отопительному сезону работы будут завершены. 
 
По словам главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева, в муниципалитете продолжают обследование многоквартирных домов и проверку их готовности к отопительному сезону. Сейчас к зиме полностью готово 95% объектов.

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#котельная
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#подмосковье
#московская область
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Лавров прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб Пригожин
Лавров об авиакатастрофе, в которой погиб Пригожин: Ориентироваться нужно на факты
24 августа 2023, 19:47

Фото: сайт Кремля

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ориентироваться нужно на факты, а не на ту информацию, которую тиражируют западные издания.
Так, министр прокомментировал информацию об авиакатастрофе под Тверью, в которой погиб глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. 

Прежде, о трагедии высказался президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что расследование по факту крушения самолета будет проведено в полном объеме.

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Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью


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#вагнер
#евгений пригожин
#чвк
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Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области
24 августа 2023, 18:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
В  ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, президент заявил, что погибший глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом.

Путин отметил, что накануне Пригожин вернулся из Африки. 

В связи с трагедией, которая унесла жизни десяти людей, находившихся на борту частного самолета, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что расследование будет проведено ​в полном объеме.

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#евгений пригожин
#чвк
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Метеоролог Леус предупредил о радиационных туманах, которые накроют Москву завтра утром
24 августа 2023, 18:58

Фото: iStock/Rhys Leonard

В пятницу, 24 августа, в Москве ожидаются утренние радиационные туманы, которые рассеются через 2-3 часа после восхода солнца. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Отмечается, что с севера идёт холодный циклон, который увёл дождевые тучи на юг Московской области.

«Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу – этот процесс называется радиационное выхолаживание», – рассказал синоптик.

Утром в Москве ожидается похолодание до +8 – +10 градусов по Цельсию. На севере Подмосковья ожидается понижение температуры до +5.

Леус уточнил, что особенно густыми туманы будут у водоёмов. Ожидается очень слабая видимость. Однако они будут рассеиваться через 2-3 часа после восхода, который завтра произойдёт в 5:20 утра.

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#температура
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Второй бизнес-джет Пригожина покинул Москву и взял курс на Баку
Второй самолет, на котором летал Пригожин, направился из Москвы в Баку
24 августа 2023, 18:47

Фото: iStock/undefined undefined

Самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вылетел из московского аэропорта Внуково в Баку. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно информации портала, бизнес-джет направляется в Баку. В настоящее время он находится над Воронежской областью. Кто находится на борту и цели полета не известны.

Отмечается, что после авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб Евгений Пригожин, судно изменило траекторию полета и направилось в аэропорт.

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#аэропорт
#бизнес
#судно
#евгений пригожин
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Жителям Подмосковья стали доступны новые функции мобильного приложения Системы-112
24 августа 2023, 18:45

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

Новые функции: 

— Функция видеочата позволяет связаться с операторами-сурдопереводчиками;

— Функция, позволяющая связаться с бригадой скорой медицинской помощи для получения информации о прибытии на вызов;

— Функция интерактивного помощника при ДТПтеперь будет помогать водителям определить возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД;

— Функция упрощенного оформления ДТП;

— Информация об эвакуации;

— Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно посмотреть в личном кабинете;

— Функция в оказании помощи в нахождении пропавших без вести людей. Эта функция поможет найти пропавшего человека, если он попал в больницу.

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Жители Московской области обратились на номер «112» более 78 миллионов раз.

У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.
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В Московской области насчитали 665 фандоматов
24 августа 2023, 18:34

Фото: МинЖКХ МО

В Московской области установлено уже 665 фандоматов, предназначенных для сортировки отходов. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.
Эти устройства обеспечивают возврат во вторичный оборот около 90% отходов в виде чистой пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары.
Сданные материалы сразу попадают на переработку в отсортированном виде, минуя мусорные вёдра и контейнеры.
«Сегодня в Подмосковье уже 665 фандоматов. Как показала практика, устройства нравятся жителям. Это не только помощь экологии, но и возможность получить бонусы за сданные отходы. Все собранные через фандоматы материалы будут обязательно переработаны и использованы», – отметил Шапкин.
Чтобы воспользоваться фандоматом, нужно сдать алюминиевые банки или пластиковые бутылки из-под напитков. На пластиковой бутылке должна быть маркировка PET. Далее следует получить чек, на котором будет указан уникальный код. Затем нужно зарегистрировать код в личном кабинете, а после потратить баллы на скидки от партнёров.

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#фандоматы
#экология
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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Профессор Гриненко: Сложнее всего найти работу выпускникам госуправления
24 августа 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Be-Art

Профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко заявила, что сложнее всего найти себе работу сегодня выпускникам факультетов государственного и муниципального управления.
«Если говорить о тех направления, характеризующихся на рынке труда сложностями, то это государственное и муниципальное управление. Хотя на низовой уровень в регионах очень требуются эти специалисты. Но пока ты поднимешься наверх по карьерной лестнице, устанешь ждать. Но в центральной части России такие специалисты не нужны», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.

Также сложности с поиском работы могут испытать социологи, политологи и философы, поскольку в больших количествах на рынке труда такие специалисты не требуются. А вот юристы и экономисты, несмотря на популярный миф, востребованы в больших городах.

Специалист заключила, что несмотря ни на что, главное иметь желание работать, а устроиться на работу может любой специалист в любом регионе нашей страны.

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#специалисты
#спрос
#выпускники
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Сотрудники Комлесхоза сделали прогноз пожарной опасности
24 августа 2023, 18:20

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 24, 25 и 26 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе 23 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 24 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В пятницу, 25 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В субботу, 26 августа на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Взрывное устройство могло быть заложено в отсек шасси самолета Пригожина.

В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина.
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