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За смерть военкора террористке Треповой* заплатили биткоинами

Прокурор: Трепова* получила 132 тысячи рублей за подготовку убийства Татарского
15 ноября 2023, 16:23
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова* получила вознаграждение в размере 132 тыс. рублей. Об этом сообщила сторона обвинения в ходе судебного заседания.
По словам прокурора, деньги Треповой* были переведены на криптокошелек. Оплата была совершена в рамках подготовки к убийству.

Взрывное устройство, которое взорвалось в руках у журналиста Татарского, было приведено в действие с помощью дистанционного управления с использованием эстонской SIM-карты.


Прежде сообщалось, что обвиняемая не признает свою вину. В рамках проведения расследования, Трепова* проходила детектор, который подтвердил, что она знала заранее о том, что в принесенной ей статуэтке, было замаскировано взрывное устройство.

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#украина
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В Дмитрове проверили ход ремонтных работ военного комиссариата
15 ноября 2023, 16:34

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского округа проверил ход выполнения ремонта здания военного комиссариата. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Продолжаются работы по капремонту здания военного комиссариата в Дмитрове.

«Благодаря реализации муниципального контракта преобразился вход в военный комиссариат, теперь там есть и удобный пандус для маломобильных граждан. Теперь вместо старой дежурной части сразу у входа располагается комната дежурного, есть  помещение для работы с документами и комната отдыха, также на первом этаже появились и другие новые помещения», отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Кроме этого, ремонт третьего этажа здания планируется на конц лета, так как там находятся отделение призыва на военную службу и медицинская комиссия.

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#подмосковье
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#дмитровский городской округ
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Депутат Буцкая призвала россиянок реализовываться во всех аспектах жизни
15 ноября 2023, 15:19

Фото: istockphoto.com/fizkes

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила о том, что человеку важно реализовать себя во всех аспектах жизни, включая и семью, и карьеру, и образование.
Так она прокомментировала слова сенатора Маргариты Павловой, которая призывала гражданок нашей страны отказаться от получения образования в пользу рождения детей.

«Мы не говорим о переориентации, мы говорим, что надо успеть сделать всё и вовремя. Конечно, и образование должно быть. Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен расти. У нас есть прекрасная программа «Россия стана возможностей». Для каждого возможно всё. Расти надо, но помнить, что есть некие законы природы», — отметила в беседе с RuNews24.ru Буцкая.

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#россия
#образование
#карьера
#семья
#женщины
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В Ленинском округе снова открыли выезд на Варшавское шоссе
15 ноября 2023, 15:18

Выезд из ЖК «Бутово парк» на Варшавское шоссе снова открыт в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Выезд на Варшавское шоссе ранее был закрыт из-за строительства автомагистрали «Солнцево – Бутово – Видное».

«Ранее из-за строительства автомагистрали «Солнцево – Бутово – Видное» на участке от ул. Поляны до Варшавского шоссе и Юго-Восточной хорды<…> выезд на Варшавское шоссе был закрыт. Сегодня, 15 ноября, данный выезд открыли, бетонные блоки убрали», — отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. 

Кроме этого, для  жителей ЖК «Бутово парк» открыт выезд на Расторгуевское шоссе.

Стоит отметить, что в округе также идет реконструкция шоссе для создания развязки в разных уровнях на пересечении с трассой М-2 «Крым».

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#ленинский городской округ
#подмосковье
#реконструкция
#шоссе
#алексей гержик
#жк
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Преподаватель Мурзюкова объяснила растущий интерес россиян к восточным языкам
15 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.
Поскольку государство стремится развивать партнёрство с азиатскими партнёрами, то граждане начинают понимать перспективность учёбы и работы в этих странах, а также плюсы сотрудничества с компаниями стран Азии. А для лучшей коммуникации, как известно, необходимо знание языков.

«Обучение восточным языкам открывает для людей множество возможностей за пределами страны. В частности, получение образования и сотрудничество в сферах торговли с азиатскими странами. Отсюда и стремление выучить новый язык», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Мурзюкова.

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#обучение
#язык
#россия
#россияне
#образование
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ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений
15 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Генеральная прокуратура завершила проверку маркетплейса Wildberries и обязала компанию внесли изменения в положения об отношении с покупателями, об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

Теперь покупатели не обязаны самостоятельно отвечать за проверку качества товара, а также имеют право отказаться от любой приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств. Также сокращён срок рассмотрения претензии покупателя по замене товара.

Помимо этого, теперь срок доставки товара может быть увеличен исключительно после согласования с покупателем.

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#покупатели
#право
#генпрокуратура
#проверка
#товары
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В РКК «Энергия» назвали сроки покорения Луны российскими космонавтами
Высадка российских космонавтов на Луну планируется после 2031 года
15 ноября 2023, 14:51

Фото: istockphoto/mikiell

Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
Согласно дорожной карте, которую он представил на международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос», на период с 2031 по 2040 год запланировано обустройство модулей лунной базы и создание пилотируемого лунохода. В эти же сроки состоится первая высадка российских космонавтов на поверхность Луны.

После начала пилотируемых экспедиций и закрепления приоритета, запланированы геологические исследования. После создания лунной базы, которое начнется в 2041 году, будет создано новое, адаптированное к условиям на естественном спутнике Земли оборудование для бурения и экскавации, а также для экспериментального добывающего и производственного комплекса. После 2050 года ресурсы Луны можно будет использовать для полётов с целью освоения дальнего космоса.

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#космос
#оборудование
#полеты
#земля
#луна
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Азербайджан выдал России главаря «азербайджанской мафии»
Прокуратура: Азербайджан выдал РФ организатора нападений в Петербурге
15 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Yingko

Азербайджан по запросу России экстрадировал главаря Турала Мамедова, который вместе с товарищами нападал на жителей Санкт-Петербурга, и публиковал видео в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной», - говорится в сообщении.

Теперь молодому человеку грозит до 13 лет лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку.

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#следственный комитет
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#страны
#сизо
#азербайджан
#генпрокуратура
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В Россию вернулся глава «азербайджанской мафии», нападавшей на прохожих
Азербайджан выдал России лидера избивавшей петербуржцев банды блогеров
15 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/mrohana

В телеграм-канале Генпрокуратуры РФ сообщается, что из Азербайджана в Россию экстрадирован глава банды, которая нападала на прохожих в Санкт-Петербурге.
По информации российского ведомства, Азербайджан выдал России главаря банды, который ранее был объявлен в международный розыск. 

Турал Мамедов возглавлял преступную группировку, которая нападала на случайных прохожих из хулиганских побуждений. В «мафию» входили подростки в возрасте от 14 до 17 лет.  Несовершеннолетние снимали избиения на камеру, после чего публиковали видео в сети. 

В России на главаря группировки возбуждено уголовное дело. 

Прежде сообщалось, что сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении в Таиланде. 

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#избиение
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Около девяти тонн макулатуры собрали школьники в Долгопрудном
15 ноября 2023, 14:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

За время акции «БумБатл» дети из Долгопрудного собрали 9 тонн макулатуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
В рамках акции в колах городского округа прошли экологические уроки. Школьникам рассказали о правильном сборе и сортировке бумаги.

Кроме этого, переработка макулатуры помогает сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохраняет около 20 деревьев от вырубки в год.

«Акция замечательная, заряжает азартом. Ребята бегали по кабинетам, искали, не осталось ли что-то в закромах у учителей, несли из дома, озадачивали родителей. Соревновательный дух захватил всех — каждый хотел стать первым. Прекрасная активность для сплочения коллектива. Ну и радует, что ребята понимают, насколько это важное дело», - поделилась советник директора гимназии №13 по воспитанию Людмила Косякова. 

Стоит отметить, что из переработанной бумаги производят  гофрокартон, картонные коробки, а также строительные и изоляционные материалы.  

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