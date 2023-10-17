За строительство тротуаров на региональных дорогах уже проголосовали 11 тыс жителей Подмосковья

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Один пользователь может предложить лишь одну дорогу для строительства тротуара, выбрав её на интерактивной карте. По итогам голосования тротуары, получившие самую большую поддержку от жителей области, включат в программу строительства на будущий год.
Голосование на портале «Добродел» стартовало в начале октября. Оставить свой голос до 31 октября могут все желающие, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно по ссылке.
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