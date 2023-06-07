За сутки в Подмосковье отремонтировали больше 1,5 тысяч ям

Минтранс сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов дорожного покрытия

На территории Подмосковья продолжается первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов покрытия.





На муниципальных дорогах за сутки устранили порядка 600 ям, а на региональных дорогах устранено более 880 тысяч ям.

Активнее всего на муниципальной сети устраняли ямы в Балашихе, Воскресенском и Раменском.

В Раменском за сутки отремонтировали больше 100 ям, и по 90 дефектов ликвидировали в Балашихе и Воскресенском.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.