За сутки в Подмосковье отремонтировали больше 1,5 тысяч ям

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья продолжается первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ведомство сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов покрытия.
На муниципальных дорогах за сутки устранили порядка 600 ям, а на региональных дорогах устранено более 880 тысяч ям.
Активнее всего на муниципальной сети устраняли ямы в Балашихе, Воскресенском и Раменском.
В Раменском за сутки отремонтировали больше 100 ям, и по 90 дефектов ликвидировали в Балашихе и Воскресенском.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.Ранее сообщалось, что в Подмосковье уже проверили чистоту более 50 пляжей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.