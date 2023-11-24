За три года работы платформа «Мой экспорт» оказала более 115 тысяч услуг

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Платформе «Мой экспорт», которая предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, уже три года. Цифровая экосистема, предоставляющая экспортерам удобство и эффективность в коммуникации с государственными и другими партнерами, за этот период оказала более 115 тысяч услуг и помогла 23 тысячам пользователей.
Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишин заявила, что за этот год количество компаний, которые зарегистрировались на «Моем экспорте», выросло практически на 70%. Она также сообщила, что развитие возможностей платформы будет продолжаться. Никишина выразила надежду, что количество пользователей будет и дальше расти, так как с появлением новых функций, становится все больше пользователей, которые благодарят экосистему за ее полезность.
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