За три месяца пассажиры Мострансавто совершили 2 миллиона поездок до аэропортов

С начала сентября пассажиры Мострансавто совершили почти 2 млн поездок на маршрутах, следующих до аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала сентября 2023 года жители и гости Московской области совершили почти 2 млн поездок на маршрутах до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.





За три месяца было совершено более 800 тысяч платежей банковскими картами, свыше 430 тысяч поездок по «Стрелке» и «Тройке» и 756 тысяч транзакций по соцкартам.



