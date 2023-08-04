За уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Нынешней осенью в Государственную думу внесут законопроект, который установит штрафы до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за уклонение от мобилизации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Baza.
Поправки предлагается внести к статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Депутат также отметил, что правительство уже одобрило этот законопроект.
Ранее Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста решено не повышать до 21 года, изменения коснутся только верхнего предела. Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет.
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«Это необходимо для того, чтобы восстановить, назовем это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена. Между тем военная служба — это государственное дело», - прокомментировал ситуацию Картаполов.
Ранее Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста решено не повышать до 21 года, изменения коснутся только верхнего предела. Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет.
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Евгения Парфентьева