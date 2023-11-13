За вождение электросамокатов в пьяном виде планируют штрафовать на 30 тысяч

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Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за правонарушения по вождению электросамокатов. Об этом говорится в отзыве кабинета министров РФ на соответствующую инициативу сенатора Артёма Шейкина, который имеется в распоряжении РИА Новости. Документ, в частности, предлагает взимать до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоём.
В отзыве правительства говорится, что законопроект, хотя и нуждается в доработке, но «заслуживает внимания» при условии учёта высказанных замечаний.
Документ, в частности, предлагает взимать до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) — таких, как гироскутеры, моноциклы и т.п. — и велосипедов, до 5 тысяч рублей за превышение на них скорости, а до 3 тысяч рублей — за езду вдвоём.
Также авторы законопроекта подчеркивают, что «следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном их обнаружении таких правонарушений».
Ранее группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, также внесла в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам, которые предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами.
Авторы законопроектов убеждены, что введение таких мер позволит значительно уменьшить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, количество пострадавших при этих авариях, а также позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за совершённые нарушения. Всё это поможет сделать передвижение как водителей, так и пешеходов более безопасным.
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Документ, в частности, предлагает взимать до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) — таких, как гироскутеры, моноциклы и т.п. — и велосипедов, до 5 тысяч рублей за превышение на них скорости, а до 3 тысяч рублей — за езду вдвоём.
Ранее группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, также внесла в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам, которые предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами.
Авторы законопроектов убеждены, что введение таких мер позволит значительно уменьшить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, количество пострадавших при этих авариях, а также позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за совершённые нарушения. Всё это поможет сделать передвижение как водителей, так и пешеходов более безопасным.
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Артем Путинцев