Заболеваемость животных бешенством за пятилетку снизилась в Подмосковье на 88%

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области снизилось количество случаев заболевания животных бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
С начала года в Подмосковье зафиксировали 17 случаев заболеваний бешенством. За последние пять лет благодаря мерам профилактики их количество снизилось на 88%, отметили в ведомстве.
Там напомнили, что вакцинация от бешенства необходима всем питомцам, вне зависимости от того, контактирует кошка или собака с другими животными или нет.
Ещё одна часть профилактики - раскладка оральной вакцины от бешенства для диких животных. Эту работу ежегодно начинают в мае. Брикеты-приманки с вакциной раскладывают в лесах. За сезон используют более 1,2 млн доз вакцины.
Читайте также:
Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл
Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру»
На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники
Там напомнили, что вакцинация от бешенства необходима всем питомцам, вне зависимости от того, контактирует кошка или собака с другими животными или нет.
Читайте также:
Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл
Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру»
На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники
Лора Луганская