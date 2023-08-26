Задание по СВО будут на ЕГЭ по истории в 2024 году

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Выпускники российских школ 2024 года, выбравшие историю для сдачи ЕГЭ, будут отвечать на вопросы о спецоперации на Украине.
ТАСС пишет, что тема СВО оказалась в опубликованном проекте варианта экзамена. В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО.
К примеру, школьникам будет необходимо знать, кто такая Ольга Кочура (служила в народной милиции ДНР, погибла при обстреле летом 2022 года, ей посмертно присвоено звание Героя России).
Тема СВО есть и в демо-версии ОГЭ для девятиклассников. В собеседовании по русскому языку ученикам предлагается с выражением прочитать текст о Екатерине Ивановой: отличнице с боевым характером, которая в 2022 году «отправилась на передовую фельдшером».
Ранее сообщалось, что за прохождение контрактной военной службы и участие в боевых действиях на Украине вузы будут добавлять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к поступлению. Такие рекомендации опубликовало Минобрнауки РФ. Также поступающие получат дополнительные баллы, если проходили военную службу по призыву или были мобилизованы.
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К примеру, школьникам будет необходимо знать, кто такая Ольга Кочура (служила в народной милиции ДНР, погибла при обстреле летом 2022 года, ей посмертно присвоено звание Героя России).
Ранее сообщалось, что за прохождение контрактной военной службы и участие в боевых действиях на Украине вузы будут добавлять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к поступлению. Такие рекомендации опубликовало Минобрнауки РФ. Также поступающие получат дополнительные баллы, если проходили военную службу по призыву или были мобилизованы.
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Мария Фирсова