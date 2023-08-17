Задержан баскетболист, который устроил ДТП и бросил в авто раненую пассажирку

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Сотрудники полиции задержали баскетболиста Бориса Спрыгина, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы накануне вечером. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, рядом с баскетболистом в машине находилась 43-летняя сожительница его друга. Женщина получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время, правоохранителя доставляют виновника аварии на допрос для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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