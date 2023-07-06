Задержана директор детсада, в который ходил 6-летний Далер из Екатеринбурга

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Следователи СК России задержали в качестве подозреваемой и. о. заведующего детского дошкольного учреждения, куда ходил 6-летний Далер.
Женщине предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СК России по Свердловской области в телеграмм-канале.
По версии следствия, заведующая знала о телесных повреждениях у воспитанника, но не сообщила об этом в правоохранительные органы.
Тело 6-летнего мальчика было найдено в гаражах. Было установлено, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, однако, его опекун в полицию не обращалась. В ходе расследования было установлено, что женщина избивала ребенка. Опекунша, подозреваемая в убийстве мальчика, арестована судом.
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По версии следствия, заведующая знала о телесных повреждениях у воспитанника, но не сообщила об этом в правоохранительные органы.
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Анастасия Крестьянова