Задержанный мужчина узнал в полицейском порномодель

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Сотрудница дорожной полиции в Миннеаполисе, США, оказалась в неловкой ситуации, когда остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.
Полиция Миннеаполиса начала внутреннее расследование в отношении этой сотрудницы, которая дополнительно работает порномоделью на платформе OnlyFans. Все началось, когда она случайно остановила одного из своих подписчиков для проверки документов. В настоящее время следователи выясняют, было ли нарушено внутреннее положение и правила службы для сотрудников полиции.
Водитель, которого остановили, рассказал журналистам, что ему потребовалось некоторое время, прежде чем он узнал в этой 35-летней полицейской ту самую даму, чьи откровенные фотографии и видео он просматривал в Интернете в течение пяти месяцев. Как только он осознал, с кем имеет дело, он отказался подчиняться.
«Я не хочу, чтобы она меня арестовывала. Ведь всего вчера я заплатил 29,9 доллара, чтобы посмотреть, как она и ее муж занимаются сексом. Я просто не могу уважать ее или район, в котором она работает», - заявил нарушитель.
В своем OnlyFans-аккаунте женщина описывает себя как «свободную духом неисправимую оптимистку, которая создает сексуальный контент, чтобы приносить удовольствие людям». Однако правила полиции Миннесоты запрещают сотрудникам заниматься внеслужебной деятельностью, которая несовместима с их служебными обязанностями, включая работу в «заведениях для взрослых, где люди выступают обнаженными или полуобнаженными». По словам пресс-секретаря мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, «если речь идет о обнаженных фотографиях, доступных по платной подписке, мэр не видит в этом проблемы».
Шеф полиции Миннеаполиса Брайен О’Хара лично участвует в расследовании нарушения внутренних правил службы. Ему предстоит принять решение о дальнейшей службе женщины в полиции.
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Водитель, которого остановили, рассказал журналистам, что ему потребовалось некоторое время, прежде чем он узнал в этой 35-летней полицейской ту самую даму, чьи откровенные фотографии и видео он просматривал в Интернете в течение пяти месяцев. Как только он осознал, с кем имеет дело, он отказался подчиняться.
В своем OnlyFans-аккаунте женщина описывает себя как «свободную духом неисправимую оптимистку, которая создает сексуальный контент, чтобы приносить удовольствие людям». Однако правила полиции Миннесоты запрещают сотрудникам заниматься внеслужебной деятельностью, которая несовместима с их служебными обязанностями, включая работу в «заведениях для взрослых, где люди выступают обнаженными или полуобнаженными». По словам пресс-секретаря мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, «если речь идет о обнаженных фотографиях, доступных по платной подписке, мэр не видит в этом проблемы».
Шеф полиции Миннеаполиса Брайен О’Хара лично участвует в расследовании нарушения внутренних правил службы. Ему предстоит принять решение о дальнейшей службе женщины в полиции.
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Артем Кузьмин