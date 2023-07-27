Задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ

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Задержанный агент СБУ признался, что должен был в июле совершить теракт по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ФСБ России.
За успешное выполнение заданий украинских кураторов, задержанному было обещано гражданство Украины и денежное вознаграждение. Агент передавал Украине сведения о работе кораблей Черноморского флота и другие секретные данные. Связывался задержанный с представителями СБУ через знакомую, проживающую на территории Украины.
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Анастасия Крестьянова