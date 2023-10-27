Зафиксирован сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн»

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Зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка. Пользователи сообщают, что не могут войти ни на сайт Сбера, ни в приложение «Сбербанк Онлайн».
Впрочем, уже появилось сообщение, что программисты Сбербанка уже работают над устранением сбоев. Восстановить доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» и нормальное функционирование сайта они обещают не позднее, чем через 15 минут. Также сообщается, что снимать наличные и расплачиваться картами в магазинах можно без ограничений.
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