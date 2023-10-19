Загадочная смерть мужика из «Деревни дураков»: от чего скончался Сергей Гладков

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Автор и сценарист Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Зрители знакомы с творчеством артиста по развлекательному шоу «Каламбур», которое транслировалось в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной смерти артиста и чем известен автор комедийного жанра.
Сергей Гладков умер
19 октября оборвалась жизнь мастера комедийного жанра Сергея Гладкова. Артист и автор проектов скончался на 61-ом году жизни. У Сергея остались жена и двое детей. Прощание с артистом состоится 21 октября в Одессе, где он проживал на протяжении последних лет.
Сергей Гладков: причина смерти
Внезапная смерть Гладкова стала неожиданностью для поклонников его творчества и близких. Его кончину подтвердили коллеги и родственники, однако обстоятельства смерти артиста по-прежнему неизвестны. Телеграм-канал «Думская» сообщает, что артист на протяжении длительного времени сильно болел, что могло привести к его скорой кончине.
Сергей Гладков: биография
В годы учебы Гладков собрал первую клоунскую группу, которая стала прообразом будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Он принимал участие в различных фестивалях и уже с 1989-го года был сотрудником Одесской госфилармонии. Первым телевизионным опытом для Гладкова стало участие в съемках проекта «Маски-шоу» с 1992 по 1995 год.
Сценарист известен миллионам зрителей по роли усатого мужика из «Деревни дураков», неудачника в «Баре Каламбур», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике».
Артисты о смерти Сергея Гладкова
Народная артистка России, юмористка и телеведущая Клара Новикова выразила соболезнования близким Сергея Гладкова в связи с его смертью. Она рассказала, что близко знакома со сценаристом не была, однако новость о его смерти сильно ее опечалила, поделилась переживаниями артистка в беседе с изданием NEWS.ru. Новикова назвала Гладкова отличным клоуном, и отметила, что сейчас в стране не хватает таких профессионалов.
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