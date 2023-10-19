Загадочная смерть мужика из «Деревни дураков»: от чего скончался Сергей Гладков

Автор и сценарист Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Зрители знакомы с творчеством артиста по развлекательному шоу «Каламбур», которое транслировалось в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной смерти артиста и чем известен автор комедийного жанра.