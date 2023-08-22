Загитова публиковала видео на котором нарушает ПДД в центре Москвы

Фото: iStock/Darwel
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором нарушила ПДД и проехала на зеленый свет сфетофора для пешеходов.
На опубликованном видеоролике видно, как фигуристка проезжает пешеходный переход на автомобиле в то время, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора. Бдительные подписчики обратили внимание на нарушение, после чего видео Загитовой стало распространяться по сети.
По словам экспертов, олимпийской фигуристке грозит штраф.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мотоциклист сбил бабушку с ребенком на пешеходном переходе. Водитель не успел затормозить после того, как увидел переходящих дорогу людей. В результате ДТП, все участники аварии получили травмы.
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По словам экспертов, олимпийской фигуристке грозит штраф.
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Анастасия Крестьянова