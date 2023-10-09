Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все материалы для уборки дорог в Московской области заготовят до 1 декабря. Такой срок назвал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, к подготовке к зиме регион приступил заранее.
«Уже заготовлено 44% песко-соляной смеси. Этого объёма хватит до конца текущего года. Первые заморозки, по прогнозам синоптиков, ожидаются в районе 18 ноября, а первый снегопад – 27 ноября. В Подмосковье ожидается тёплая, но очень снежная зима», – отметил министр во время совещания губернатора области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.Ранее Воробьёв распорядился при подготовке графика уборки обращать внимание на погоду и приходящие в Подмосковье циклоны. Он также отметил, что важно оцифровать новые микрорайоны Московской области в части уборки дорог.
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Лора Луганская