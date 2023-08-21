Загрязнения воздуха из-за пожара в Ногинске не зафиксировано

Фото: Минэкологии МО
«По данным трёх ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха в Ногинске, расположенных на расстоянии 0,6-1 км от эпицентра возгорания, превышений установленных нормативов не зафиксировано», – сообщили в ведомстве.Там пояснили, что концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на складе с лакокрасочными изделиями в городском округе Богородский начался пожар. Его площадь превысила 4,3 тыс кв м. Возгорание до сих пор не ликвидировано.
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