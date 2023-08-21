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Загрязнения воздуха из-за пожара в Ногинске не зафиксировано

21 августа 2023, 14:38

Фото: Минэкологии МО

Превышений загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на складе лакокрасочных изделий в городском округе Богородский пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«По данным трёх ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха в Ногинске, расположенных на расстоянии 0,6-1 км от эпицентра возгорания, превышений установленных нормативов не зафиксировано», – сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК.


Для отслеживания состояния атмосферного воздуха на место ЧП отправлена передвижная экологическая лаборатория Мособлэкомониторинга. Она будет дежурить там до ликвидации пожара.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на складе с лакокрасочными изделиями в городском округе Богородский начался пожар. Его площадь превысила 4,3 тыс кв м. Возгорание до сих пор не ликвидировано.

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#склад
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Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров
21 августа 2023, 14:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил в Московской области с 14 по 20 августа, автобусами АО «Мострансавто» воспользовались свыше 86 тысяч гостей и участников мероприятия.

В период с 14 по 20 августа автобусы совершили более 2 000 рейсов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для обслуживания форума было задействовано 360 автобусов и свыше 170 водителей.

Автобусы оформили в тематическом стиле военно-технического форума «Армия-2023». 

Автобусы перевозили пассажиров бесплатно.

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Воробьёв доложил Путину о программе расселения из аварийного жилья
21 августа 2023, 14:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В ходе встречи глава РФ спросил у губернатора Московской области о проблеме расселения жителей из аварийного жилья.

На сегодняшний день первый этап программы расселения из аварийного жилья завершён, начинается следующий этап. 
«Мы закончили программу 2017 года, досрочно закончили предыдущий период, сейчас входим в следующую программу, но закон о развитии территории  реновация, как это часто называют, — позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья. Особенно в отдаленных территориях, там, где экономическая модель сложная, такие проекты, как, опять же, железнодорожное сообщение, современные дороги, которые позволяют удобно перемещаться по территории Москвы и Московской области, делают эти проекты реновации очень значительными и важными не только в прилегающих к МКАДу территориях, но и отдаленных, в так называемом втором поясе. Поэтому мы обязательно здесь покажем темп», — сказал губернатор Московской области в ходе встречи с президентом России.

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Депутат Бессараб не поддержала идею считать уважительной причиной не работать из-за школьной линейки
21 августа 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/CatEyePerspective

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идея считать участие в школьной линейке уважительной причиной отсутствия на работе избыточна.
Парламентарий пояснила, что уважительной причиной является та, которая не зависит от работника, а по поводу школьной линейки всегда можно договориться с начальством.

«Я не знаю ни одного случая, когда вменяемый работодатель не отпустил бы работника на линейку к своему ребёнку. Другое дело, что чаще всего отпускаются так: «Ничего страшного, опоздаешь», но иногда приходится брать выходной за счёт отпуска или отгула. Но даже в этом случае, как мне кажется, это та причина, по которой стоит договариваться», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.

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#дети
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Воробьёв: в Подмосковье построено более 20 путепроводов и строятся ещё четыре
21 августа 2023, 14:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с Владимиром Путиным назвал тему транспорта ключевой для Подмосковья. Так он ответил на замечание президента России о большой нагрузке на дорожную сеть в регионе. Он заявил, что при поддержке главы государства построено более 20 путепроводов и сейчас строятся ещё четыре.
«Если бы не ваше решение по развитию Московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3, МЦД-4, который мы будем открывать, – пять минут. Это значит, что шлагбаум всегда закрыт. И тогда вы поддержали, а мы начали строительство путепроводов. Сейчас строим с вашей поддержкой и поддержкой правительства ещё четыре путепровода как раз на этих направлениях», – рассказал Воробьёв.
Воробьёв добавил, что для Подмосковья была очень важна была поддержка президента по концессионным дорогам, которые стыкуются со столичными хордами. Они разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться.

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#президент
#владимир путин
#губернатор
#андрей воробьёв
#путепроводы
#строительство
#транспорт
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Воробьёв поблагодарил Федеральное Собрание за принятые законы
21 августа 2023, 14:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе прошлых встреч с лидером РФ просил дать поручения ответственным лицам для принятия законопроектов важных для Московской области. На сегодняшний день эти законопроекты уже реализованы. 
«Те законы, которые сейчас весной приняло Федеральное Собрание, большое спасибо им за это: и по газовой безопасности, и по паркам в лесах, и по праву жителей выбирать управляющую компанию — сейчас это можно делать уже цивилизованным путем, раньше часто эти подписи, так скажем, были недостоверны», — сказал губернатор Московской области в ходе встречи с президентом России.
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#андрей воробьёв
#владимир путин
#президент
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В России предложили повысить стипендии студентов до уровня МРОТ
В Госдуму внесли законопроект о стипендии для студентов не ниже МРОТ
21 августа 2023, 14:05

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому, минимальный размер стипендий будет соответствовать уровню МРОТ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
С инициативой об увеличении стипендии студентов до уровня МРОТ выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. По мнению представителей фракции, тот размер стипендий, который законодательно установлен в настоящее время, не может позволить учащимся поддерживать освоение программ.

Авторы законопроекта подчеркнули, что на стипендию в размере 1825 рублей в месяц, которая выплачивается в некоторых учебных заведениях, невозможно прожить и обучающиеся должны работать и совмещать учебу с трудом. Отмечается, что речь идет о с студентах, обучающихся очно. 

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#мрот
#лдпр
#студенты
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Губернатор Подмосковья Воробьёв доложил Путину о рекультивации полигонов
21 августа 2023, 14:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В ходе встречи глава РФ спросил у губернатора Московской области о проблеме полигонов. 
«Одна из проблем, которую мы с Вами всегда обсуждаем, их несколько, но тем не менее, — это полигоны, в том числе бывшие полигоны. Я знаю, здесь Вы работаете активно, Вы мне неоднократно докладывали об этом», — спросил Владимир Путин. 

Губернатор Подмосковья рассказал российскому лидеру о программе рекультивации полигонов. 
«Мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — сказал губернатор Московской области.

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#президент
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Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов
21 августа 2023, 13:59

Фото: сайт Кремля

В Подмосковье в 2023 году будет открыто 30 школ и 25 детских садов. Об этом доложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства задал вопрос, как регион готовится к началу учебного года.
«Педагоги уже начали работу. Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растёт. На сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тыс регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдёт в школу, – 38 тысяч. Ещё есть время, поэтому 40 будет точно», – отметил глава региона.
По словам Воробьёва, в Подмосковье строятся как бюджетные, так и внебюджетные школы. Он добавил, что в этом году дети и учителя порадовали во всём, что касается олимпиад.
«Флагман у нас – Физтех-лицей, который выиграл, в том числе и международные олимпиады по физике, биологии и астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом. Они очень ценят такое признание. Всему, что связано и с уроками истории, и с точными науками, мы стараемся уделять максимальное внимание», – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что система образования Подмосковья готова к новому учебному году. В ближайшее время должно пройти посвящённое этому педагогическое собрание.

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ВЦИОМ: Более четверти россиян не имеют никаких сбережений
21 августа 2023, 13:59

Фото: istockphoto/marchmeena29

Более двух третей россиян, а именно 68%, рассказали, что хранят свои сбережения в рублях. В долларах держат свои накопления только 6% жителей России. Это стало известно из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В евро накопленные средства хранят 4% респондентов. Еще 4% россиян предпочитают хранить свои сбережения в какой-либо другой валюте, передает «Прайм». Более четверти опрошенных, а именно 27%, признались, что вовсе не имеют никаких сбережений, так как у них просто нет возможности что-либо откладывать.

Телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 29 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Данные опроса основывались на среднем значении за семь дней. Предельная погрешность выборки по оценкам специалистов с вероятностью 95% не превышает показатель 2,5%.

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