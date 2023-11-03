«Загубила жадность»: за что задержан блогер Шабутдинов и почему Мизулина этому рада

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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов попал в центр скандала. В сети появилась информация о его задержании по подозрению в мошенничестве, однако позже его личная помощница назвала это фейком. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится инфобизнесмен, и почему им заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета.
Аяз Шабутдинов: чем известен
В социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков. Он активно продвигает собственные курсы, которые «мотивируют» разбогатеть. На своих авторских тренингах Шабутдинов рассказывает, как стать миллионером и заверяет, что научит любого быть богатым. Наставничество блогера достигает суммы в 5 млн. рублей.
О некоторых фактах биографии блогера известно с его же слов. Он старался поддерживать имидж «простого парня», который благодаря собственным усилиям смог стать миллионером. Шабутдинов рассказывал, что родился в Пермском крае. По его словам, рос он в бедности, хотя однажды заявил, что отец работал директором завода.
Блогер Шабутдинов задержан
О задержании Аяза Шабутдинова сообщил телеграм-канал SHOT. По информации портала, блогер-миллионник был задержан в Москве за мошенничество при продаже курсов. Задержание инфобизнесмена проводили сотрудники управления экономической безопасности МВД и ФСБ по Москве.
Прежде блогер анонсировал запуск нового курса, набор на который должен был стартовать 3 ноября. По информации некоторых СМИ, именно с этой целью Шабутдинов прилетел из Вены в Москву, где был задержан правоохранителями.
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Мизулина о задержании Шабутдинова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогера Аяза Шабутдинова «загубила патологическая жадность». Она также сообщила, что в очереди на проверке также стоят другие крупные блогеры, такие как Миша Литвин и Гусейн Гасанов.
Мизулина пояснила, что при колоссальных оборотах денежных средств, Шабутдинов не платил налоги. Она также подчеркнула, что инфобизнесмен «пожадничал» средств на то, чтобы собрать команду бухгалтеров и финансистов.
«Мы очень давно ждали этого момента. <...> Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», — заявила Мизулина.
Новость о задержании Шабутдинова фейк?
Телеграм-канал Baza сообщил, что задержание популярного блогера опровергла его ассистентка. В беседе с порталом она заявила, что Шабутдинов действительно находится в России, но никакого задержания не было.
«Все нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость», — сообщила помощница блогера.
Выяснить подробности о возможном задержании Шабутдинова попыталось издание «Лента.ру». В компании блогера Like Центр сообщили, что информации о задержании у них нет. При этом мобильный телефон Шабутдинова отключен.
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