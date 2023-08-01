Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Известный российский писатель, журналист, политик и общественный деятель Захар Прилепин, продолжающий лечение после совершенного на него покушения, получил назначение на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» также сообщил, что созданный им и легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и вскоре получит тяжелое вооружение.
Он также поблагодарил за оказанное доверие и добавил, что все задачи, поставленные руководством Росгвардии и президентом России будут выполнены.
В настоящее время Захар Прилепин проходит реабилитацию после ранения, которое он получил во время покушения на него 6 мая.
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«Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — написал Захар Прилепин.
В настоящее время Захар Прилепин проходит реабилитацию после ранения, которое он получил во время покушения на него 6 мая.
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Александр Бойцов