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Представитель МИД отметила, что Эштон-Чирилло представляет собой трансгенедра из США и его высказывания подтверждают террористический характер киевского режима. Официальный спикер теробороны ВСУ в видеообращении произнес странную и речь, заявив, что русские «не люди» и дал обещание убивать русских журналистов.
«Зомби-апокалипсис. Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — заявила Захарова.
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