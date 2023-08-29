Захарова раскрыла, как школа в Люберцах определила ее дальнейшую судьбу

Фото: «Радио 1»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на выбор ее профессии повлияла обычная общеобразовательная школа в Малаховке.
29 августа Мария Захарова посетила пресс-конференцию «ТАСС», приуроченную к празднованию 400-летнего юбилея городского округа Люберцы. Там она рассказала, как обычная школа в поселке Малаховка повлияла на всю ее дальнейшую судьбу.
По словам Захаровой, в этот поселок городского округа Люберцы после войны перебрался ее дед Юрий Иванович Захаров. Уже после, отец официального представителя МИД Владимир Захаров закончил Малаховскую школу №1.
Она рассказала, что именно в обыкновенной сельской школе ее отцу привили любовь к литературе и истории, там он освоил французский язык на уровне носителя.
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По словам Захаровой, в этот поселок городского округа Люберцы после войны перебрался ее дед Юрий Иванович Захаров. Уже после, отец официального представителя МИД Владимир Захаров закончил Малаховскую школу №1.
«Сейчас молодые родители зачастую подыскивают для детей школу получше. Обязательно с каким-то именем, с каким-то брендом, показателями, KPI, и так далее. А ведь многие люди выдающиеся, которые создавали благосостояние нашей страны, заканчивали самые обычные школы», - отметила Захарова.
Она рассказала, что именно в обыкновенной сельской школе ее отцу привили любовь к литературе и истории, там он освоил французский язык на уровне носителя.
«Семья была рабочая. Моя бабушка работала на заводе, мой дедушка был водителем. А папа ходил в эту Малаховскую школу, где его сформировали как будущего профессионала», - подытожила Захарова.
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Евгения Парфентьева