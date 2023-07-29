Захарова раскрыла количество полученных Россией мирных инициатив по Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила около 30 мирных инициатив по украинскому урегулированию. Об этом она сообщила в рамках саммита Россия — Африка.
По словам Захаровой, Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию на Украине и всегда давала шанс партнерам и ситуации в целом. Она также дополнила, что в апреле прошлого года Киев «покинул переговоры, о которых сам же и просил».
Отмечается, что состоялось несколько раундов мирных переговоров, после чего Украина перестала реагировать на документы и материалы, отправляемые по ее просьбе и по согласованию с ней.
Официальный представитель МИД России подчеркнула искренность африканской стороны в стремлении урегулировать конфликт, который не затрагивает ее напрямую.
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Отмечается, что состоялось несколько раундов мирных переговоров, после чего Украина перестала реагировать на документы и материалы, отправляемые по ее просьбе и по согласованию с ней.
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Екатерина Коршунова