Захарова заявила о необходимости защиты авторского права

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
«Других вариантов приведения в порядок этого «поля чудес в интернет-стране фотографий» не вижу», — написала Захарова.
Захарова выразила надежду, что Минцифры, Минюст, Роскомнадзор, Государственная Дума и другие ведомства обратят внимание на проблему защиты авторского права в Интернете, так как, по её мнению, «суд не может и не должен в таком объёме компенсировать законодательные лакуны».
Захарова дополнила, что эта проблема касается всех. Большое количество визуального контента, которое генерируется нейросетями, невозможно отличить от оригинальных авторских произведений.
«Эта проблема — еще один вызов», — написала Захарова.
Редакция «Радио 1» тоже получила иск от ИП Лаврентьев А. В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения в сумме 175 000 рублей.
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