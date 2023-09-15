Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США

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«Наши оценки созвучны с выводами доклада «Хьюман райтс уотч», где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя «образцом демократии»», — пояснила Захарова.
В МИД РФ напомнили о том, что США — это единственный член ООН, который не ратифицировал Конвенцию о правах ребенка. Захарова добавила, что в США существуют вопиющие факты, которые подтверждают нарушение прав несовершеннолетних.
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