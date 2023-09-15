Радио1
Главная / Новости / Общество/ Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США

Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США

Захарова: доклад HRW показывает «ужасающую картину» с правами человека в США
15 сентября 2023, 17:54
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США. Слова Захаровой опубликованы на официальном сайте ведомства.
«Наши оценки созвучны с выводами доклада «Хьюман райтс уотч», где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя «образцом демократии»», — пояснила Захарова.

В МИД РФ напомнили о том, что США — это единственный член ООН, который не ратифицировал Конвенцию о правах ребенка. Захарова добавила, что в США существуют вопиющие факты, которые подтверждают нарушение прав несовершеннолетних.


По мнению официального представителя МИД РФ, Вашингтон «цинично использует детскую проблематику для дискредитации других стран».

Читайте также:

The Hill: В Конгресс США внесли законопроект, отменяющий получение гражданства по праву рождения

В США подросток нашел тела соседей спустя полтора года после их смерти

Львова-Белова: Россия передала последних украинских детей из Краснодарского края

#сша
#россия
#подросток
#мид
#картина
#нарушение
#законопроект
#мид рф
#оон
#захарова
#тела
Читайте нас в
Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
15 сентября 2023, 17:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщает ELTA со ссылкой на советника президента Ридаса Ясюлёниса.
Дробязко родилась в Москве, в СССР, а гражданство Литвы получила в 1993 году, в качестве исключения «за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны»«за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны».
«Да, президент сегодня подписал декрет», - прокомментировал ситуацию Ясюлёнис.

Вчера Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства. Она заявила, что если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство.

Читайте также: 

У Зеленского обнаружили британское гражданство, а у Залужного – американское

В спецслужбах Эстонии отказались комментировать информацию о Каллас и ее супруге

Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России
#гражданство
#президент
#ссср
#страны
#фигурное катание
Читайте нас в
На территории Каширской ЦРБ поселилось беличье семейство
15 сентября 2023, 17:31

Фото: Istockphoto / Andrey Zhuravlev

Территорию Каширской центральной районной больницы облюбовало семейство белок. Об этом сообщается в паблике администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники отдела кадров сделали и повесили для животных кормушку. Теперь к больнице приходит полакомиться целое семейство белок с малышами. 
 
Работники каждый день пополняют кормушку семечками и орехами.

Читайте также:

Мужчина в Забайкалье жестоко убил щенка за кражу соседских кур

В Новосибирске женщина попала в психбольницу за издевательства над 44 собаками

В питомнике под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
 
 

#кашира
#больница
#животные
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Назван регион России, жители которого чаще всего покупают бриллианты
В Петербурге чаще всего покупают украшения с бриллиантами
15 сентября 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами.
Так, в Петербурге доля продаж украшений с драгоценным камнем составила 8,7% от всех покупок.

В топ-5 «бриллиантовых» городов России вошли также Саратов, Ростов-на-Дону, Москва и Ярославль.

Как передаёт «Газета.ру» наименьшие показатели продаж бриллиантов в России зафиксированы в таких городах, как в Омск, Новосибирск, Тюмень, Пермь и Иркутск.

До этого компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества.

Читайте также:

В Гильдии риэлторов заявили, что россияне уезжают из малых городов из-за льготной ипотеки

В Якутии добыт самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества

Стало известно, когда Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс
#санкт-петербург
#город
#украшения
#россия
#статистика
Читайте нас в
Оптимизация движения в Мытищах сократила транспортные задержки в три раза
15 сентября 2023, 17:09

Фото: Минтранс МО

Специалисты Минтранса оптимизировали движение автотранспорта в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для этого на новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково поменяли разметку перекрёстка, увеличив его пропускную способность. Транспортные потоки разделили, два пешеходных перехода перенесли ближе к перекрёстку. Для контроля движения на участке поставили камеры и адаптивный светофор. 
 
Благодаря алгоритмам адаптивного управления движением транспортные задержки сократились более чем в три раза. Интенсивность движения на участке новой дороги со стороны Ульянкова увеличилась в два раза – до 2,3 тыс автомобилей в сутки.
 
На Пироговском шоссе светофоры теперь работают в оптимальном режиме. А для регулирования транспортных потоков изменили схему выезда их ЖК «Мытищи Лайт».

Читайте также:

На 80 подмосковных станциях поставили камеры для фиксации нарушений перехода путей

Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам восьми месяцев снизилась на 6%

Жителям Подмосковья рассказали, как на трассе М-12 работает система «Свободный поток»
 

#минтранс мо
#движение
#автомобили
#транспорт
#светофор
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Истринском лесничестве ликвидировали пожар за 55 минут
15 сентября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает о низовом пожаре на территории Истринского лесничества на площади 0,03 га, который удалось ликвидировать за 55 минут в день обнаружения.
Для оперативного тушения пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В 400 метрах от СНТ „Опалиха“ городского округа Красногорск на территории Опалиховского участкового лесничества днем 14 сентября загорелся лес. Пожар был обнаружен летчиком — наблюдателем в ходе авиапатрулирования. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем местных жителей», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

В Подмосковье подготовили сеянцы для акции «Наш лес. Посади своё дерево».

Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни.

Два торфяных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние сутки.
#подмосковье
#красногорск
#лес
#пожар
#радио
#дерево
#снт
#человек
#возгорание
#опалиха
#акции
#георгий филимонов
#служба
Читайте нас в
В Подмосковье с начала года отремонтировали более 150 мостов
15 сентября 2023, 16:51

Фото: Минтранс МО

На региональных дорогах Подмосковья с начала года привели в порядок более 150 мостов, путепроводов, тоннелей и водоотводов. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области.
Все эти сооружения находятся в 40 городских округах. Плановые профилактические работы проводятся каждый год для повышения комфорта и безопасности, предотвращения деформаций и дальнейшего разрушения мостов.
 
Работы ещё продолжаются на Пятницком шоссе в Солнечногорске на мосту через реку Истру, а также и на Бутурлинском шоссе в Серпухове на мосту через Каменку.

 Читайте также:

На 80 подмосковных станциях поставили камеры для фиксации нарушений перехода путей

Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам восьми месяцев снизилась на 6%

Жителям Подмосковья рассказали, как на трассе М-12 работает система «Свободный поток»
#минтранс мо
#мост
#ремонт
#дороги
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковные специалисты продолжают восстанавливление школы в Мариуполе
15 сентября 2023, 16:51

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В сентябре прошлого года команда специалистов из Московской области приступила к восстановительно-ремонтным работам одной из школ города на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе.

Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь. Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день уже обновлена кровля, выполнены фасадные работы, установлены новые теплые окна, завершен комплекс работ по восстановлению конструктива. Внутри здания заменены системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

На данный момент специалисты ведут работы по устройству слаботочных систем, монтажу осветительных приборов, системы вентиляции и благоустройству прилегающей территории.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя.

Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников.

Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе.
#мо
#школа
#качество
#ремонт
#комплекс
#специалисты
#качество жизни
#кровля
#мишустин
#мариуполь
Читайте нас в
Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян
15 сентября 2023, 16:50

Фото: iStock/neirfy

Сентябрь - идеальное время для переезда, а в ноябре нельзя делать ремонт. Что советуют делать этой осенью нумерологи, а чего категорически стоит избегать, расскажет редакция «Радио 1».

Что изучает нумерология


Нумерология - это учение о связи духовного мира с числовыми знаками. Ученые не считают концепцию о числах наукой, ссылаясь на недостаточность доказательственной базы. Однако нумерологическим прогнозам верят, к ним прислушиваются, а специалистов в сфере изучения цифр и их влияния на человеческую судьбу становится все больше.

                                                                                                   Фото:Istock/Anna Solovei

Прогноз нумерологов на сентябрь 2023


В этот месяц специалисты предсказывают ряд изменений, которые произойдут в жизни любого человека. Кто-то переедет на новое место жительства, а другого ждут новые знакомства, которые могут стать судьбоносными. Специалисты советуют не бояться перемен и смело идти им навстречу. Многие смогут в сентябре совершить значимые покупки. Это может быть недвижимость или личный транспорт. Сентябрь 2023 года станет удачным для тех, кто планирует покупку дома или его строительство. Важно в этот месяц избегать ссор с женским полом и подавлять в себе негативные эмоции.


Россиянам рассказали, как привлечь в дом изобилие и благополучие
Россиянам рассказали, как привлечь в дом изобилие и благополучие

Нумерологический прогноз на октябрь 2023


Следующий за сентябрем осенний месяц обещает быть легким и подходящим для налаживания отношений, встреч с друзьями, знакомств и поиском второй половинки. В октябре нумерологи советуют раскрывать свои природные таланты, заниматься творчеством и показывать себя на работе с лучшей стороны. В этом месяце нужно особенно быть внимательным к себе и прислушиваться к своим внутренним чувствам тем, кто находится в поисках предназначения и не может определиться с выбором профессии.

Нумерологический прогноз на ноябрь 2023


В отличии от двух предыдущих осенних месяцев, ноябрь обещает быть сложным практически для всех людей. Этот месяц будет тяжелым в эмоциональном плане и очень важно не давать волю эмоциям в неподходящий момент. В ноябре многих будут ждать испытания, к которым следует отнестись с холодным рассудком и принять правильное решение. Чтобы не угодить в ловушку трудностей, этот месяц нужно пройти с достоинством и не путать личную жизни и работу. В ноябре важно уделить внимание дому, семье, уюту. Для ремонта время не очень подходящее, зато сделать перестановку в жилище или обновить мебель – самое время. 


Астрологический прогноз на осень 2023 


Известный астролог Тамара Глоба поделилась астрологическим прогнозом на осень. Она рассказала, что в начале осени будут создаваться новые союзы и распадаться старые. Изменения, которые сулят звезды, затронут практически все сферы общественной жизни и отразятся на политике, военных вопросах, личных отношениях. В этот период будет много скандальных историй, которые привлекут внимание общественности. Кроме того, этой осенью могут произойти природные катаклизмы: пожары, оползни, катаклизмы. 

Читайте также:

Россияне начали смотреть ТВ-3 из-за неуверенности в будущем

Россиянам рассказали, как работают приметы

Топ-5 самых популярных современных гаданий
#осень
#прогноз
#пожары
#звёзды
#россияне
#дома
#астролог
Читайте нас в
Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией
15 сентября 2023, 16:34

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией, об этом сообщили в британском МВД.
«Группа «Вагнер» была сегодня (15 сентября) признана террористической организацией», - прокомментировали ситуацию представители британского ведомства. 

Теперь в Великобритании членство в группе «Вагнер» или ее поддержка будут считаться уголовным преступлением. 

Ранее израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.

Читайте также: 

Иосиф Пригожин заявил, что приходил на работу через подвал из-за ЧВК «Вагнер»

Митрополит Меркурий: Ростов-на-Дону во время мятежа Пригожина спасла икона

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина
#поддержка
#вагнер
#великобритания
#террористы
Читайте нас в
Достижения.рф