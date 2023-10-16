Захидов: Власти решили приструнить покинувших Россию адвокатов из-за активной позиции

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Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу. Правительство РФ предложило добавить такую поправку в закон «Об адвокатуре». Предполагается, что это коснётся тех адвокатов, которые без уважительной причины не появлялись в России больше года.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов назвал инициативу тревожной. В беседе с «Радио 1» он заявил, что власти решили взять сферу под контроль либо из-за большого числа уехавших, либо из-за активной гражданской позиции адвокатов.
Специалист подчеркнул, что потерять статус для адвоката – это серьёзная проблема. Для многих это не просто вид заработка, это социальная гарантия и авторитет.
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«Вызывает особую тревогу то, что данная инициатива разработана именно по адвокатам. Это говорит о двух вещах: первое – адвокатов уехало действительно много, что заслуживает внимания властей; второе – адвокатура является независимой сферой, — это прописано в законе, — и эта независимость приводит к тому, что люди могут высказать своё мнение, свою позицию по ряду не только общественных, но и политических моментов. И вот эта активная гражданская позиция привела к тому, что власти решили как-то приструнить адвокатов, взять в более или менее контролируемый анклав», — отметил Алишер Захидов.
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Екатерина Шмакова