«Ъ»: Законопроект о смене пола в РФ могут направить на допсогласование

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Второе чтение откладывается, так как инициатива вызвала множество разногласий — «Коммерсантъ»
Законопроект о запрете смены пола в России могут отправить в профильные ведомства для дополнительного согласования. Таким образом, в ближайшее время он не пройдет второе чтение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.
Документ был внесен в Госдуму РФ 30 мая. Его соавторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Нижняя палата парламента 14 июня приняла проект закона в первом чтении.
Согласно документу, любые операции по смене пола, кроме случаев физиологических аномалий у детей, будут запрещены. Депутаты также предложили запретить вносить изменения в акты гражданского состояния в соответствии с медицинской справкой, подтверждающей смену пола.
Срок представления поправок к законопроекту истекает 28 июня. По словам собеседника издания, в тот же день состоит Совет Думы, на котором может быть принято решение об отправке законопроекта на согласование в профильные ведомства.
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Документ был внесен в Госдуму РФ 30 мая. Его соавторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Нижняя палата парламента 14 июня приняла проект закона в первом чтении.
Срок представления поправок к законопроекту истекает 28 июня. По словам собеседника издания, в тот же день состоит Совет Думы, на котором может быть принято решение об отправке законопроекта на согласование в профильные ведомства.
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Диана Аванесян