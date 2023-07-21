Заманить, заснять, заставить молчать: почему в России становится больше притонов с педофилами?

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Всё чаще в информационном пространстве мелькают сообщения о совращении малолетних. Две схожие ситуации произошли и накануне. Сперва одна мама нашла в телефоне дочери чат с анонимами, которые ставят баллы за обнажённые фотографии 12-летниим девочкам и обещают билеты на концерт блогерки. Затем другая родительница проследила за своим ребёнком и наткнулась на подвал, где педофил развращал маленьких школьниц, которые фанатеют от японских мультиков. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова пообщалась с депутатом, юристом и психологом, чтобы выяснить, как российское общество может сегодня противостоять злу.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина после инцидента телеграм-чатом направила письма в СК и Генпрокуратуру с просьбой принять меры. В беседе с «Радио 1» парламентарий рассказала, что ответ ещё не поступил. Однако она призвала не бездействовать и предложила ограничить доступ в интернет для несовершеннолетних по опыту Китая и Японии.
С точки зрения действующего закона, решать проблему должны правоохранительные органы. Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, организаторов телеграм-чата могут судить по ч.2ст.242.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
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«Надо что-то делать, чтобы наши дети были избавлены от втягивания в подобного рода игры взрослых дядей, которые с помощью интернета стали удовлетворять свои нездоровые похоти. Поэтому сегодня встал вопрос о том, чтобы детям до 14 лет вообще запретить пользоваться мобильным телефоном. Наших детей мы должны защищать», — сказала Нина Останина.
«Это преступление наказывается лишением свободы от трёх до десяти лет. Обращаю внимание на нижний предел – меньше трёх лет эти люди не получат. Соответственно, трудности будут с выявлением этих людей, потому что они скорее всего использовали поддельные телефонные номера для регистрации, старались себя обезопасить. Но как мы понимаем, нет ничего невозможного, надеюсь, эти люди будут выявлены», — отметил юрист.Также специалист подчеркнул, что в случае обнаружения преступников семьи могут требовать компенсации морального вреда. Но будут ли они это делать – другой вопрос. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников отметил, что семьи должны были предостеречь детей от подобных происшествий до того, как это произошло. По его мнению, такие ситуации происходят из-за «брошенности подростков» и из-за нежелания родителей воспитывать детей и заниматься с ними.
«Почему ребёнок идёт и начинает продавать какие-то фотки, вляпывается в какие-то истории? Это история про внимание. 90 процентов таких ситуаций возникает из-за того, что там им говорят: “Какая ты красивая, какая ты классная, что можно на твои фотографии посмотреть”. Потребность во внимании совершенно не удовлетворяется у нас в обществе. Мы можем любить ребёнка всем сердцем, но мы его не признаём, мы его не уважаем, мы не даём ему значимость, он даже не понимает, что он член семьи», — заметил специалист.Он отметил также, что ответственность за произошедшее лежит на родителях. По мнению психолога, родители должны быть рядом с ребёнком во время стрессовых ситуаций, помогать их преодолевать, а не нарушать его личные границы.
«Если родителям приходится прибегать к отслеживанию своих детей, значит, они где-то что-то упустили. У нас подростками начинают заниматься, когда какая-то ситуация происходит. Все сразу начинают бежать как на пожар и говорить о проблеме. Но мы знаем, что пожар лучше не устраивать. Тебе же потом бегать и тушить, — заключил Тамерлан Занников. — Важно помнить, что любой кризис – это точка роста, это природой так задумано. Но вот как будет этот кризис проходить: с поддержкой родителей, с разъяснением и поддержкой или пофигизмом – это уже вопрос для родителей».Читайте также:
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Екатерина Шмакова