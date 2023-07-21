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Заманить, заснять, заставить молчать: почему в России становится больше притонов с педофилами?

Депутат Останина предложила запретить подросткам до 14 лет пользоваться интернетом
21 июля 2023, 16:17

Фото: IStock/filrom

Всё чаще в информационном пространстве мелькают сообщения о совращении малолетних. Две схожие ситуации произошли и накануне. Сперва одна мама нашла в телефоне дочери чат с анонимами, которые ставят баллы за обнажённые фотографии 12-летниим девочкам и обещают билеты на концерт блогерки. Затем другая родительница проследила за своим ребёнком и наткнулась на подвал, где педофил развращал маленьких школьниц, которые фанатеют от японских мультиков. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова пообщалась с депутатом, юристом и психологом, чтобы выяснить, как российское общество может сегодня противостоять злу.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина после инцидента телеграм-чатом направила письма в СК и Генпрокуратуру с просьбой принять меры. В беседе с «Радио 1» парламентарий рассказала, что ответ ещё не поступил. Однако она призвала не бездействовать и предложила ограничить доступ в интернет для несовершеннолетних по опыту Китая и Японии.
«Надо что-то делать, чтобы наши дети были избавлены от втягивания в подобного рода игры взрослых дядей, которые с помощью интернета стали удовлетворять свои нездоровые похоти. Поэтому сегодня встал вопрос о том, чтобы детям до 14 лет вообще запретить пользоваться мобильным телефоном. Наших детей мы должны защищать», — сказала Нина Останина.

С точки зрения действующего закона, решать проблему должны правоохранительные органы. Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, организаторов телеграм-чата могут судить по ч.2ст.242.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
«Это преступление наказывается лишением свободы от трёх до десяти лет. Обращаю внимание на нижний предел – меньше трёх лет эти люди не получат. Соответственно, трудности будут с выявлением этих людей, потому что они скорее всего использовали поддельные телефонные номера для регистрации, старались себя обезопасить. Но как мы понимаем, нет ничего невозможного, надеюсь, эти люди будут выявлены», — отметил юрист.
Также специалист подчеркнул, что в случае обнаружения преступников семьи могут требовать компенсации морального вреда. Но будут ли они это делать – другой вопрос. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников отметил, что семьи должны были предостеречь детей от подобных происшествий до того, как это произошло. По его мнению, такие ситуации происходят из-за «брошенности подростков» и из-за нежелания родителей воспитывать детей и заниматься с ними.
«Почему ребёнок идёт и начинает продавать какие-то фотки, вляпывается в какие-то истории? Это история про внимание. 90 процентов таких ситуаций возникает из-за того, что там им говорят: “Какая ты красивая, какая ты классная, что можно на твои фотографии посмотреть”. Потребность во внимании совершенно не удовлетворяется у нас в обществе. Мы можем любить ребёнка всем сердцем, но мы его не признаём, мы его не уважаем, мы не даём ему значимость, он даже не понимает, что он член семьи», — заметил специалист.
Он отметил также, что ответственность за произошедшее лежит на родителях. По мнению психолога, родители должны быть рядом с ребёнком во время стрессовых ситуаций, помогать их преодолевать, а не нарушать его личные границы.
«Если родителям приходится прибегать к отслеживанию своих детей, значит, они где-то что-то упустили. У нас подростками начинают заниматься, когда какая-то ситуация происходит. Все сразу начинают бежать как на пожар и говорить о проблеме. Но мы знаем, что пожар лучше не устраивать. Тебе же потом бегать и тушить, — заключил Тамерлан Занников. — Важно помнить, что любой кризис – это точка роста, это природой так задумано. Но вот как будет этот кризис проходить: с поддержкой родителей, с разъяснением и поддержкой или пофигизмом – это уже вопрос для родителей».
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#дети
#Нина Останина
#Иван Соловьёв
#Тамерлан Заников
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В Подмосковье в этом году создадут семь скейт-площадок за 80 млн рублей
21 июля 2023, 16:33

Фото: Фотобанк МО

В Московской области в этом году планируется благоустроить семь скейт-площадок. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый. По его словам, на это в 2023 году выделено более 80 млн рублей.
«Обустройство скейт-парков направлено на организацию спортивного досуга молодёжи. Это включает создание безопасных и комфортных условий для катания на скейтбордах и роликах. Кроме этого, скейт-парки часто оборудуются специальными трассами, рампами и препятствиями, что позволяет участникам не только тренироваться, но и проводить соревнования», – рассказал Коханый.
Он добавил, что скейт-площадки придают городскому пространству современный и стильный вид.
 
В 2023 году будут обустроены скейт-площадки в Сергиевом Посаде, Талдоме, Лосино-Петровском, Химках, Ступине, Егорьевске, Дедовске и Истре.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мособлдума
#депутат
#Игорь Коханый
#скейт-парки
#молодёжь
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В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей
21 июля 2023, 16:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Программа по модернизации тепловых сетей на территории городского округа Химки проводится в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго», разработанной при поддержке Министерства энергетики Московской области и администрации ​муниципалитета.
В ходе модернизации специалисты уже заменили трубопровод общей протяженностью более 6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«За весенне-летний период уже заменили 10 участков трубопровода в Подрезково, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году проложим новые сети по 15 адресам. Прямо сейчас работы ведутся на улице Пожарского, 16 и Железнодорожной, 2. Работы на всех участках завершим к новому отопительному сезону», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

Работы по реконструкции теплосетей пройдут по 42 адресам, по которым заменят 26 километров труб и 460 километров теплосетей. 
«Очевидно, что система теплоснабжения Химок требует серьезной модернизации, в первую очередь это касается состояния тепловых сетей, многие из которых достигли предельного срока эксплуатации. Инвестпрограмма «ТСК Мосэнерго» направлена на решение наиболее сложных, многолетних проблем в системе теплоснабжения городского округа», — рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.  
В рамках ремонта теплосетей проверяются котельные, газопроводы, подстанции и электрические сети, промываются котлы, проводятся гидравлические испытания и другое, а по завершении проведенных работ специалисты высаживают газоны, восстанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтовое покрытие.

Для удобства жителей Химок была разработана и запущена интерактивная карта с данными обо всех ремонтных работах, их сроках начала и окончания и целях запланированных работ. Ознакомиться с перечнем проводимых работ и адресами можно на новой интерактивном портале на сайте «ТСК Мосэнерго».

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Андрей Воробьев рассказал, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной.

Замена коммуникаций перед новым отопительным сезоном в Химках выполнена на 54%.

Подготовка к осенне-зимнему сезону в Подмосковье идёт с опережением графика.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#теплосети
#капремонт
#замена теплосетей
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Мэрия Волгограда подала в суд на Елену Исинбаеву
Мэрия Волгограда подала иск к Исинбаевой за пользование парковкой
21 июля 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В мэрии Волгограда заявили, что подали иск на российскую спортсменку Исинбаеву из-за неоплаты подземной парковки.
По информации администрации Волгограда, иск был подан в суд для возмещения стоимости неоплаченной парковки, которой пользовалась олимпийская чемпионка.

Уточняется, что иск подан к группе лиц, которые владели парковочными местами, но не заключали договор на пользование земельным участком. Действующее законодательство предусматривает с таких лиц взыскание, путем обращения в суд. Среди ответчиков гражданского иска, числится российская спортсменка Исинбаева. 

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#Исинбаева
#иск
#спорт
#Россия
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Воробьёв похвалил учеников Физтех лицея имени Капицы
21 июля 2023, 15:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв похвалил выдающихся школьников Физтех лицея им. П. Л. Капицы в интервью каналу «Россия 24».
Выдающиеся школьники Физтех лицея им. П. Л. Капицы получают физические гранты и материальное поощрение за свои успехи.
«Физтех лицей просто красавцы ребята и девчата. Они разорвали сначала на Азиатской олимпиаде по физике, потом на мировой в Токио. Очень важно, что на самом высоком уровне оценка дается ребятам, которые добиваются таких результатов», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Московской области отметил, что важно не упустить одаренных ребят и дальше их задействовать в сфере науки, исследований и внедрения инноваций

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Школьники из Подмосковья заработали три золотые медали на Международной физической олимпиаде в Токио.

Ученики Физтех-лицея им. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине XXX Международной олимпиады школьников «ТУЙМААДА».

Школьники из Долгопрудного завоевали золото на Международной биологической олимпиаде.
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#образование
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#Физтех лицей
#физтех лицей Капицы
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Андрей Воробьев анонсировал новую меру поддержки врачам
21 июля 2023, 15:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье врачам планируют помогать со строительством домов в рамках ипотечной программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24».
В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.

Врач, приехавший в Подмосковье получает большой социальный пакет: дополнительные выплаты, компенсация аренды жилья, возможность получения жилищного сертификата, получить бесплатный участок земли и другое. 
«Мы хотим сделать комплексную услугу: врачу давать не только участок земли, но и снять головную боль по строительству. Это будет комплексная услуга под строительство дома в ипотеку. Ипотека на ИЖС уже работает и это позволяет нам оказывать ещё большее внимание врачам», — рассказал Андрей Воробьёв.
Подробнее о действующих мерах поддержки на территории Подмосковья можно прочитать тут.

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В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.

В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров». 
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#губернатор Подмосковья
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#меры поддержки
#врач
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В Белгородской области задержан бывший вице-губернатор региона Константин Полежаев
Baza: В Белгородской области задержан бывший вице-губернатор региона Полежаев
21 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/BrianAJackson

В Белгородской области правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатор региона Константина Полежаева, который отвечал за ЖКХ.
По информации портала, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 

В настоящее время правоохранители выясняют подробности преступной деятельности экс-губернатора. 

Прежде, сообщалось о задержании гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» Моносова, по подозрению в даче взятки. 

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#задержание
#взятка
#Белгородская область
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Юрист Русяев рассказал, что делать при отказе работодателя предоставить отпуск
Юрист Русяев: за отказ предоставить сотруднику отпуск работодателю грозит штраф до 70 тысяч рублей
21 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/anyaberkut

Юрист Илья Русяев заявил, что если работодатель отказывается предоставить отпуск по графику, то сотрудник имеет право обратиться в инспекцию труда, прокуратуру, суд и иные инстанции. Об этом пишет NEWS.ru.
Русяев отметил, что просто не выйти на работу в положенное по графику отпусков время нежелательно, так как наниматель может расценить это как прогул, в результате чего может произойти увольнение сотрудника.

Как считает юрист, сотрудник, кроме жалобы, должен предоставить ряд документов: паспорт, трудовой договор или иные документы, подтверждающие работу в организации, а также документы об отказе в отпуске.

«Если установят, что работодатель не имел права отказать в отпуске по графику, ему грозит ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, согласно которой юрлицо могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей», — приводит слова Русяева NEWS.ru.

При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается — от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

Русяев подчеркнул, что перед составлением жалобы лучше поговорить с начальником и сообщить ему о заранее купленной турпутевке и согласовании отпуска с членами семьи.

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#юрист
#отпуск
#штраф
#работодатель
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Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей
21 июля 2023, 14:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в Подмосковье поощряют педагогов и школьников, которые хорошо учатся в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о мерах поощрения выдающихся школьников.
«Поощряем разными способами, в том числе материально. Ребята получают гранты, деньги на дальнейшее обучение, на то, чтобы купить всё необходимое для их жизни», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Андрей Воробьёв отметил, что такие меры поощрения распространяется и на педагогов, которые готовят школьников к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. 
«Мы стараемся показать, что этот сложный труд вознаграждается», — добавил губернатор. 
Подмосковье в этом году завоевало 357 медалей на Всероссийской олимпиаде, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных учителей, которые подготовили по шесть стобалльников. 

Губернатор Подмосковья рассказал про готовность школ в регионе к новому учебному году.
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#меры поддержки
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#педагог
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Суд отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек
Суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной
21 июля 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств.
В отношении блогера сохраняется мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

Следственные органы обратились с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной. По версии следствия, блогер не соблюдала ограничения и пользовалась интернетом. Суд оставил прошение без удовлетворения и сохранил в отношении девушки ранее установленную меру. 

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