Заманить, заснять, заставить молчать: почему в России становится больше притонов с педофилами?

Всё чаще в информационном пространстве мелькают сообщения о совращении малолетних. Две схожие ситуации произошли и накануне. Сперва одна мама нашла в телефоне дочери чат с анонимами, которые ставят баллы за обнажённые фотографии 12-летниим девочкам и обещают билеты на концерт блогерки. Затем другая родительница проследила за своим ребёнком и наткнулась на подвал, где педофил развращал маленьких школьниц, которые фанатеют от японских мультиков. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова пообщалась с депутатом, юристом и психологом, чтобы выяснить, как российское общество может сегодня противостоять злу.