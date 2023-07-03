Замена коммуникаций перед новым отопительным сезоном в Химках выполнена на 54%

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Филиал «ТСК Мосэнерго» выполнил на 54 % план ремонтных ремонт химкинских теплосетей в 2023 году, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
На данный момент, к зимнему периоду подготовлены коммуникации 334 жилых домов.
В рамках ремонта теплосетей проверяются котельные, газопроводы, подстанции и электрические сети, промываются котлы, проводятся гидравлические испытания и другое.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами городских округов заявил, на территории региона идёт большая работа по подготовке ЖКХ, специалисты проводят замену котельных на более энергоёмкие и энергоэффективные. Объём выполненных работ на всей территории Подмосковья на 1 июля составляет 41%.
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В рамках ремонта теплосетей проверяются котельные, газопроводы, подстанции и электрические сети, промываются котлы, проводятся гидравлические испытания и другое.
Депутаты Совета депутатов округа Химки проверили готовность спецтехники к уборке улиц в осенний и зимний сезон.
«Подготовка к зимнему периоду — одно из важнейших направлений деятельности на данный момент. Готовь сани летом — поговорка, которая должна претворяться в жизнь. Поэтому сегодня мы обсудили вопросы готовности к зимнему сезону, нормативы уборки, укомплектованность хозяйства всеми необходимыми техническими средствами», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.Читайте также:
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Алиса Сергиенко