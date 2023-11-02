Замгендиректора «Работа.ру» Ветерков объяснил, когда оплачивается сверхработа

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Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса СберПодбор Александр Ветерков заявил, что сверхурочная работа оплачивается работодателем лишь тогда, когда он сам к ней привлёк сотрудника.
Если же сотрудник работает сверхнормы по своей личной инициативе, то здесь дополнительный труд может не оплачиваться.
В случае, если работодатель сам просит о дополнительной работе, то здесь он не просто должен устно оповестить сотрудника, но и получить от него письменное согласие на переработку.
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«За первые два часа переработки оплата идёт в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырёх часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год», — пояснил в беседе с RT Ветерков.
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Мелисса Тимофеева