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Замгендиректора «Работа.ру» Ветерков объяснил, когда оплачивается сверхработа

02 ноября 2023, 15:09
Фото: istockphoto.com/undrey

Фото: istockphoto.com/undrey

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса СберПодбор Александр Ветерков заявил, что сверхурочная работа оплачивается работодателем лишь тогда, когда он сам к ней привлёк сотрудника.
Если же сотрудник работает сверхнормы по своей личной инициативе, то здесь дополнительный труд может не оплачиваться.

«За первые два часа переработки оплата идёт в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырёх часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год», — пояснил в беседе с RT Ветерков.


В случае, если работодатель сам просит о дополнительной работе, то здесь он не просто должен устно оповестить сотрудника, но и получить от него письменное согласие на переработку.

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#труд
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#сотрудники
#работодатель
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Депутат Нилов предложил альтернативу Дню участника СВО
02 ноября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею учредить День участника СВО и отметил, что вместо него лучше ввести День ветерана боевых действий, который коснётся и бойцов спецоперации.
«У нас нет сегодня единого Дня ветерана боевых действий, есть ведомственные ветераны той или иной службы. Есть неформальный праздник, который отмечается первого июля. <…> Предполагаю, что правильно было бы учредить этот праздник, чествовать и проводить в этот день официальные мероприятия. Они касались бы и участников СВО», — высказался в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.

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1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
 
#праздник
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#россия
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Подмосковье принимает участие в конкурсе «Народный участковый 2023»
02 ноября 2023, 14:57

Капитан полиции из Красногорска участвует в всероссийском конкурсе «Народный участковый 2023».
Дмитрий Резакин является представителем Московской области на Всероссийском конкурсе.

Молодой человек с 2017 года работал в должности участкового, а на сегодняшний день является капитаном полиции. В свободное время от работы он играет в футбол и проводит  время с женой и двумя дети.

Стоит отметить, что за 2023 год участковый раскрыл 34 преступления, которые были совершены на ​участке, за который он отвечает.

Кроме этого проголосовать за жителя Подмосковья можно на сайте конкурса.

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Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ
#россия
#футбол
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#сотрудники
#полицейские
#конкурс
#московская область
#красногорск
#семья
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Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка»
02 ноября 2023, 14:57

Фото: istockphoto/cheshka

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» Росприроднадзора анонсировала с 1 ноября акцию «Новогодняя экоигрушка».
Поучаствовать могут все желающие. Акция продемонстрирует как вторичное использование отходов и ненужных вещей уменьшает вред экологии, а также дарит радость и положительные эмоции. Творческие работы принимают с 1 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Чтобы принять участи, нужно самостоятельно изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги. Сопроводить игрушку рассказом о ней и добавить информацию о себе.

Отправить посылку с описанием до 1 декабря следует по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоёлка», «до востребования».

Ранее сообщалось, что проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ. Целью проекта является оказание необходимой поддержки всем нуждающимся раненым бойцам в госпиталях, а также сделать пребывание в лечебных учреждениях комфортным, реабилитацию— успешной.

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#новый год
#игрушки
#праздник
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В большинстве российских компаниях есть сотрудники, работающие сверхурочно
02 ноября 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Oleksii Didok

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что в 60% российских компаний есть сотрудники, работающие сверхурочно.
При этом, в таких компаниях работникам за дополнительную нагрузку либо доплачивают, либо дают дополнительный выходной день, либо повышают зарплату.

59% компаний отметили, что основной причиной сверхурочной работы является нехватка рук.

Как передаёт RT, 34% организаций отметили, что у них нет сотрудников, работающих сверхурочно, а в 6% компаний заявили, что достоверно не обладают соответствующей информацией.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера. Так ответили 57% опрошенных. В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).

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#работа
#опрос
#россияне
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Путин взялся за блокировку сайтов, которые поддерживают ВСУ
Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ
02 ноября 2023, 14:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет быстро блокировать сайты, собирающие средства для помощи Вооруженным силам Украины. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» вносятся поправки, которые расширят полномочия генпрокурора России и его заместителей по обращениям в Роскомнадзор для оперативной блокировки таких публикаций.

За оказание финансовой помощи иностранному государству, которая влечет вред безопасности РФ, согласно российскому законодательству, предусматривается наказание по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Кроме того, по закону будут блокироваться сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права.

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#президент
#закон
#наказание
#роскомнадзор
#поправки
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Синоптик Вильфанд предупредил об экстремальной зиме
02 ноября 2023, 14:31

Фото: istockphoto/encrier

Этой зимой жителей России ждут экстремальные температурные перепады.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Но в целом зима ожидается теплой. 

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — рассказал синоптик. 
По словам Вильфанда, в столице часто будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов.

Ранее сообщалось, что на всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил Роман Вильфанд.

В Центральной части России пройдут сильные дожди, ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.

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#синоптики
#россия
#погода
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Милонов предложил учредить в России День участника СВО
02 ноября 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине.
Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.

«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции на Украине», — приводит RT текст обращения Милонова на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

Вчера, 1 ноября, отмечали свой профессиональный праздник те, кто обеспечивает исполнение решений суда и поддерживает порядок во время заседаний. Редакция «Радио 1» рассказала, как отмечают День судебного пристава, когда появился праздник, и что подарить специалистам этой области.

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#праздник
#обращения
#россияне
#сво
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45 тысяч подмосковных льготников получили новые социальные выплаты
02 ноября 2023, 14:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье около 45 тысяч льготников получили выплаты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С лета 2023 года начали действовать новые меры поддержки льготного населения.

«Свыше 30 тыс. пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тыс. рублей. Кроме того, стараемся дополнительно поддерживать семьи, где есть дети с самыми сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тыс. рублей, ежемесячно получают 600 ребятишек», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также он  отметил, что перед началом учебного года многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму 10 тысяч. Изменения коснулись 13,5 тыс. школьников.

Стоит отметить, что забота о детях, старшем поколении и людях с особенностями здоровья  является важнейшим направлением в работе Подмосковья.

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В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот

Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации
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#подмосковье
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Бочкарев рассказал о готовности учебного корпуса в Раменках
02 ноября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новый учебный корпус в районе Раменки готов на 55%.
Отмечается, что новый комплекс будет включать в себя дошкольное и школьное отделения.

«Мы следим за тем, чтобы жилые кварталы во всех округах развивались гармонично и комплексно. Для этого инвесторы и город возводят новые объекты социальной инфраструктуры. В Раменках строится новый учебный комплекс с дошкольным отделением, готовность здания составляет 55%», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева.

Также он отметил, что большим спросом среди граждан пользуется недвижимость в Новой Москве.

«За девять месяцев этого года тройка столичных округов с наибольшим числом сделок выглядит следующим образом: на первом месте — Троицкий и Новомосковский округа с 24% сделок, второе место занимает Северный округ, где оформлено 13%, а третьим идёт Западный округ, на который пришлось 12,3% сделок в новостройках», — приводит utro.ru слова Бочкарева.

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Достижения.рф