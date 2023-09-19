Замглавы МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

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«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — заявил дипломат.
Напомним, что ранее в Москве неоднократно обращали внимание на то, что виной наплыва беженцев из стран Ближнего Востока стали действия Соединенных Штатов, которые разжигают конфликты и вмешиваются в дела независимых государств.
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