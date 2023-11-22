Замглавы Жуковского Алферова посетила лагерь «Умники и умницы»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Заместитель главы Жуковского Ольга Алферова посетила школу № 11, где во время каникул организован детский лагерь «Умники и умницы», и её проверила работу.
Отмечается, что Алферова во время своего визита пообщалась с ребятами и преподавателями, а также проверила работу и качество работающей в лагере столовой.
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