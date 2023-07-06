Замглавы РЖД Пегов: первые полностью российские «Ласточки» запустят возле Екатеринбурга

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Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов объявил о планах компании впервые запустить новые поезда «Ласточка», полностью собранные в России, неподалеку от Екатеринбурга, передает РИА Новости.
«Мы считаем, что наиболее разумным выбором является регион Урала, рядом с Екатеринбургом, так как здесь находится завод, который способен оперативно устранять возможные начальные неполадки или оказывать поддержку в эксплуатации», - заметил Пегов.Поезда «Ласточка» изначально основывались на немецкой платформе Desiro от компании Siemens. В России их производил завод «Уральские локомотивы», который был основан в 2010 году как совместное предприятие между Siemens и российской компанией «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Однако в мае 2022 года Siemens объявила о прекращении своего бизнеса в России, в том числе и выходе из совместного предприятия. Завод «Уральские локомотивы» заявил о намерении производить полностью российский вариант «Ласточки».
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