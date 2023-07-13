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Замминистра транспорта РФ Чалик счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным

13 июля 2023, 15:56

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Об этом сообщили в Минтрансе.
Чалик дополнил, что меры государственной поддержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%.


Чалик назвал безосновательной ранее опубликованную в СМИ информацию о возможном росте цен.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации рассматривало возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.

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#Минтранс
#авиабилеты
#цены
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В России запретили возить с собой более 10 пачек сигарет
13 июля 2023, 14:50

Фото: iStock/FabrikaCr

Госдума приняла закон об ограничении перемещения никотиносодержащей продукции на территории России.
Согласно нововведению, перемещать по территории РФ можно не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 200 сигарет. Аналогичная норма распространяется также на электронные сигареты, пишет Интерфакс.

На пленарной сессии Госдумы также озвучили, что разрешено провозить жидкость для вейпов объемом не более 50 грамм. Запрет распространяется на физических лиц. 

Сообщается, что законопроект был принят с целью пресечения незаконного оборота никотина на территории РФ.

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#Госдума
#сигареты
#закон
#никотин
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Опрос: Россияне считают лучшими лекарствами от стресса сон и отпуск
13 июля 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Аналитики «АльфаСтрахование» провели опрос и выяснили, что 62% россиян считают сон наиболее эффективном средством простив стресса, 59% назвали таковым отпуск.
В то же время 37% респондентов в качестве лекарства от стрессов предпочитают встречи с друзьями, 21% – походы в кино и по магазинам, 13% — вкусную еду.

Обратиться к специалисту при стрессовой ситуации готовы 12% граждан.

Как передаёт Газета.ру, более 48% опрошенных россиян заявили о наличии повышенного уровня стресса, а также о регулярных попытках борьбы с ним.

До этого опрос аналитиков ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).

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#стресс
#сон
#отпуск
#опрос
#общество
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В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике «Родина-мать»
13 июля 2023, 14:34

Фото: iStock/alzay

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Об этом министерство сообщило в своей социальной сети.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец.

Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Напомним, еще в 2020 году в ходе «декоммунизации» в Киеве предложили убрать советский герб с монумента «Родина-мать». Однако сделать это сложно по техническим причинам.

С 2015 года на Украине начался демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, переименование городов и улиц. На данный момент украинские власти начали бороться со всем, что связано с Россией.

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#Киев
#Родина-мать
#СССР
#герб
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СК РФ: В мопеде в Феодосии сработало взрывное устройство, заведено уголовное дело
13 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в крымской Феодосии.
Взрывное устройство сдетонировало в припаркованном во дворе мопеде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. 

В результате взрыва, ранения получили две женщины, которые находились рядом. Пострадавшие госпитализированы. 

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что детонация ВУ произошла 12 июля в 19 часов вечера. В мопеде, установленном во дворе многоквартирного жилого дома в Феодосии, находилась взрывчатка. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. 

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#СК РФ
#взрыв
#бомба
#Феодосия
#Крым
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На клумбах-арабесках в Долгопрудном высадили 32 тыс цветов
13 июля 2023, 14:14

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном на Улице Дирижабельной у бывшего кинотеатра «Полёт» разбили яркие клумбы. Такие клумбы носят называние арабески, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Всего здесь высажено порядка 32 тыс цветов пяти видов. Был разработан проект посадки растений. На этой неделе провели работы по укладке мраморной крошки для декора», – пояснила главный специалист МБУ «Благоустройство» Анна Витюк
По её словам, за цветами ухаживают 10 человек. Они проводят полив, прополку, подкормку и обработку от вредителей.
 
Клумбы-арабески уже стали визитной карточкой района. Многие жители благодарят сотрудников, ухаживающих за растениями, фотографируют цветники.

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#Московская область
#Подмосковье
#Долгопрудный
#клумбы
#цветы
#благоустройство
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Глава СПЧ Фадеев предложил продавать собак только по прохождении специальных курсов
13 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/macniak

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли специальные курсы по обращению с животными.
Фадеев отметил, что в СССР приобрести собаку можно было только после прохождения соответствующих курсов. Глава СПЧ считает это правильным решением, к которому необходимо вернуться.

«В СССР было много правильных решений. Это, очевидно, правильное решение», — заявил Фадеев в рамках круглого стола в СПЧ.

Напомним, что каждой собаке необходима воспитательная дрессировка. Вне зависимости от породы, возраста и размера питомца, он должен быть социализирован и обучен основным командам. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее сообщал, что главное, что стоит помнить собаководу, что, какую бы собаку ты не завёл, её надо воспитывать и выделять время на занятия с ней.

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#собака
#питомец
#СПЧ
#Фадеев
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Минтранс Подмосковья объясняет, почему на скоростных трассах нельзя останавливаться на обочине
13 июля 2023, 13:59

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает участникам дорожного движения о том, что на скоростных трассах остановка и стоянка на обочине запрещена и крайне опасна.
Скоростные трассы отличаются высокой разрешенной скоростью движения, которая достигает 130 км/ч, также на скоростных трассах отсутствуют светофоры. 


Если остановиться даже на небольшое количество времени на скоростной трассе, то автомобиль станет помехой для остальных участников движения, особенно это касается водителей грузовых автомобилей. 


Сложно избежать столкновения, когда автомобиль едет на большой скорости, т.к. тормозной путь сильно увеличивается. 

Если водителю необходима немедленная остановка, то нужно доехать до бокового ответвления, островка безопасности или площадки отдыха и выставить светоотражающий треугольник и немедленно покинуть проезжую часть, позвонить по номеру 112.

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#Трезвый водитель
#транспорт
#Минтранс
#профилактика
#скоростная трасса
#платная дорога
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В театре «Современник» отменили спектакли с участием Марины Неёловой
13 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Дирекция театра «Современник» сообщила, что все спектакли с участием народной артистки России Марины Неёловой отменены из-за ее болезни.
Отмечается, что в театре отказались комментировать информацию СМИ о болезни актрисы.

Напомним, 13 июля стало известно, что в Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали народную артистку России Марину Неёлову. 

У актрисы нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию.

Марине Неёловой 76 лет.

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#Марина Неёлова
#Современник
#театр
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Опрос: Россияне стали чаще задерживаться на работе
13 июля 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Аналитики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и установили, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе.
Отмечается, что наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).

Как передаёт RT, 89% опрошенных задерживаются на работе до трёх часов.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. граждан.

До этого аналитики опросили более 10 тыс. работающих россиян и узнала паттерны поиска работы за последний год. Больше половины респондентов (53%) за последний год хоть раз искали работу, при этом полная занятость интересует 47% из них, а частичная — 33%. Интересно, что чаще всего частичный и удаленный формат работы искали женщины.

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#работа
#общество
#сотрудники
#опрос
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