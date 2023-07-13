Замминистра транспорта РФ Чалик счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным

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Замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Об этом сообщили в Минтрансе.
Чалик дополнил, что меры государственной поддержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.
Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%.
Чалик назвал безосновательной ранее опубликованную в СМИ информацию о возможном росте цен.
Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации рассматривало возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.
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Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%.
Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации рассматривало возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.
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Екатерина Коршунова