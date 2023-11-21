Замначальника МЧС по Подмосковью Аршакян предостерёг от прогулок по тонкому льду

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С первым снегом и сильным морозцем всем спасателям добавился новый вид практически ежедневной работы – вытаскивать провалившихся под лёд людей.
Как обезопасить себя и своих детей от такой неприятной процедуры, как барахтанье в ледяной воде (вытащить из которой человека бывает весьма непросто), рассказал «Радио 1» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.
По его словам, специалисты Подмосковья ежедневно выезжают на замеры особо опасных мест, передают полученную информацию в центр управления кризисными ситуациями, где проводится анализ и принимаются решения по предотвращению возможных трагедий.
Наиболее опасными районами Аршакян назвал ближайшее Подмосковье – Мытищи, Люберцы, Балашиха. Туда жители столицы, в том числе, любят выезжать отдыхать на выходные, прихватывая с собой детей. При этом, самым главным врагом тонкого льда эксперт назвал алкоголь. Именно под его воздействием люди чаще всего проваливаются под лёд.
Он также отметил, что специалисты Московской области проводят достаточно большую работу с населением, раздавая листовки, рассказывая реальные примеры из жизни и пытаясь предостеречь местных жителей и отдыхающих от прогулок по льду всеми возможными способами. Однако, очевидно, что работает это не всегда. Потому, в завершении эксперт поделился руководством для тех, кто всё же провалился под лёд.
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«На территории Московской области на сегодняшний день введен ряд превентивных мер. Практически во всех муниципальных образованиях (более 80 процентов) проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, где определены ответственные должностные лица», - прокомментировал ситуацию Аршакян.
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«Сейчас «температурные качели», очень тонкий лёд, он даёт видимый обман. Человек начинает наступать, вроде бы стоит, а потом один-два раза, один-два шага и лёд проваливается», - отметил эксперт.
Наиболее опасными районами Аршакян назвал ближайшее Подмосковье – Мытищи, Люберцы, Балашиха. Туда жители столицы, в том числе, любят выезжать отдыхать на выходные, прихватывая с собой детей. При этом, самым главным врагом тонкого льда эксперт назвал алкоголь. Именно под его воздействием люди чаще всего проваливаются под лёд.
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«Особенно я предостерегаю родителей оставлять детей одних. У нас на территории области очень много СНТ, то есть, это дачные кооперативы, где сейчас какие-то небольшие пруды. Очень много случаев, когда маленькие дети проваливались под лёд прямо рядом с домом», - напомнил Аршакян.
Он также отметил, что специалисты Московской области проводят достаточно большую работу с населением, раздавая листовки, рассказывая реальные примеры из жизни и пытаясь предостеречь местных жителей и отдыхающих от прогулок по льду всеми возможными способами. Однако, очевидно, что работает это не всегда. Потому, в завершении эксперт поделился руководством для тех, кто всё же провалился под лёд.
«Первое, что необходимо делать – это подать звуки, кричать и звать на помощь. Если есть возможность – закинуть ногу, переворачиваться и крутиться в ту сторону, откуда ты пришёл. При температуре воды 2-5 градусов человек может потерять сознание уже через 10 минут», - рассказал Аршакян.Читайте также:
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Евгения Парфентьева