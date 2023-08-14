Зампред Общественной палаты Подмосковья Ульянов: Участие в выборах это право или даже обязанность

Фото: РИА Новости / Варвара Гертье
Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
«Активные граждане всегда ходят на избирательные участки. Участие в выборах это право или даже обязанность влиять на то, как будет развиваться наш регион и исходя их этого вся наша страна», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
«Исходя из нашего волеизъявления будет определён вектор развития нашего региона. Находиться в стороне — это не правильно и даже безответственно, потому что от мнения каждого складывается мнение большинства», — рассказал зампред Общественной палаты Московской области.Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
Читайте также:
Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.
Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.
Члены партии «Единая Россия» утвердили предвыборную программу на выборы.