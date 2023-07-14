Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил зампреда за многолетнюю добросовестную работу. Он отметил, что под её руководством удалось многое сделать на благо региона, реализовать большое количество важных для жителей проектов», – говорится в сообщении.Кротова награждена орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени. Отмечается, что она удостоена этого ордена за значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом.
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