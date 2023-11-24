Зампред подмосковного правительства Нагорная и главы округов посетили стенд региона на выставке «Россия»

Фото: Министерство территориальной политики МО
Главы подмосковных муниципалитетов вместе с зампредом правительства региона Марией Нагорной и министром территориальной политики Московской области Еленой Ковалёвой посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Подмосковья.
«Основу экспозиции стенда региона составляют три двери, ведущие к видеокапсулам. Там в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Гости выставки виртуально посетили такие крупные предприятия, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а также сырное производство», – говорится в сообщении.Кроме того, они совершили онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича.
«Подмосковье остается регионом-лидером, который наращивает свой потенциал во многих направлениях, внедряя самые современные технологии и бережно оберегая свою богатую историю. Выставка вдохновляет демонстрацией мощи, красоты и безграничного потенциала нашего родного края, а цифровизация экспозиции подчеркивает передовое развитие Московской области», – поделилась впечатлениями Нагорная.27 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдёт День Московской области. Гостей ждет большая культурно-развлекательная программа. А в образовательной и деловой частях запланированы тематические лекции.
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Лора Луганская