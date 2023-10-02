Зампред правительства МО Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).
Пять шагов для экспорта — это сервис, который помогает предпринимателям выйти на зарубежный рынок.
Предприниматель по 5 простым шагам может получить 5 услуг:
— Выбор страны;
— Подбор покупателей;
— Экспортный контракт;
— Подготовка товара к экспорту;
— Логистика.
«Самое главное для глав округов — организовать информирование бизнеса о подмосковных сервисах», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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