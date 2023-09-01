Зампред правительства Запорожской области Козенко: в школы региона пошли более трёх тысяч первоклашек

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В школы Запорожской области пошли более трёх тысяч первоклашек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил зампред правительства региона Андрей Козенко.
Он отметил, что в школы отправилось свыше 40 тысяч учеников, среди которых 3300 первоклассников.
Сегодня, 1 сентября, учеников приняли 123 школы в Мелитопольском и Бердянском районах. Еще 49 учебных заведений откроется 11 сентября в Васильевском и Токмакском районах.
Козенко также добавил, что большинство детей выбрали обучение на русском языке, поскольку он является для них родным, привычным, тем, на котором они привыкли говорить дома.
Ранее Минобрнауки заявило, что 64% учеников 1-4 классов выразили желание изучать украинский язык на факультативах.
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Сегодня, 1 сентября, учеников приняли 123 школы в Мелитопольском и Бердянском районах. Еще 49 учебных заведений откроется 11 сентября в Васильевском и Токмакском районах.
Ранее Минобрнауки заявило, что 64% учеников 1-4 классов выразили желание изучать украинский язык на факультативах.
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Анастасия Чинкова