Зампред СПЧ Киркора раскрыла, кто виноват в массовой безотцовщине в России

Фото: IStock/fizkes
«Эта сломанная модель поведения сформировалась вынужденно. Семье нужно было выживать, поэтому папы зарабатывали, оставляя свою семью. Они большую часть времени тратили на работу, чтобы обеспечить семье выживание в сложных условиях 90-х годов. И вот этот момент упустив в 90-е годы, мы сейчас видим родителей, которые не знают, как быть папой не только с точки зрения финансирования семьи, но и с точки зрения воспитания», — отметила Ирина Киркора.
Читайте также:
Адвокат Айвар призвала освободить женщин от домашних дел, чтобы повысить демографию
Психиатр Говорин назвал причины одиночества у россиян