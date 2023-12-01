Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске

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В ходе работ по замене отопительных труб в Омске была обнаружена запертая в подвале собака, которую успешно спасли. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Согласно его сообщению, инцидент произошел на улице Моторной, 11.
«Спешу сообщить, что животное освобождено из непредвиденной ситуации», — подчеркнул мэр.Он также добавил, что специалисты Тепловой компании проведут дополнительный осмотр помещения, чтобы убедиться, нет ли еще животных на территории. Шелест также уточнил, что данный вопрос лично находится под его контролем.
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