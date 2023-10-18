Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными

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По словам Эдгарда Запашного, сейчас цирк гастролирует по более чем 30 странам, и ни в одной из них им не вменялось жестокое обращение с животными. Как отметил артист, инциденты происходят крайне редко, по вынужденным обстоятельствам.
Однако, чем закончился разговор циркачей с депутатами - пока остается неизвестным.
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