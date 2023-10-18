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Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными

18 октября 2023, 17:24
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Братьев Запашных вызвали в Государственную думу, чтобы обсудить вопрос о жестоком обращении с животными, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, на прошлой неделе коллективное заявление от защитников животных уже подали в Следственный Комитет. На обнародованных кадрах с репетиции видно, как Эдуард Запашный бьет тигра палкой, обливает водой из шланга и даже даёт залп из огнетушителя. Увидев неприятные кадры, к делу присоединились общественники и все неравнодушные.

По словам Эдгарда Запашного, сейчас цирк гастролирует по более чем 30 странам, и ни в одной из них им не вменялось жестокое обращение с животными. Как отметил артист, инциденты происходят крайне редко, по вынужденным обстоятельствам.


Известно, что депутат Госдумы Алексей Нечаев, который внёс законопроект об ограничении на использование животных в цирках, покинул круглый стол с участием Запашных.

Однако, чем закончился разговор циркачей с депутатами - пока остается неизвестным.

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#госдума
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Названо условие, при котором иностранцы смогут получить ВНЖ
Иностранцы, чьи прямые родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
18 октября 2023, 17:19

Фото: iStock/ilkercelik

Иностранцы, проживающие в России, чьи прямые родственники постоянно проживали в РФ, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в ГД депутатом Константином Затулиным.
Отмечается, что этот законопроект позволит упростить путь к получению российского гражданства. В пояснительной записке к законопроекту значится условие, согласно которому родственники по прямой восходящей линии должны родиться или постоянно проживать на территории РСФСР, либо территории, которая относилась к Российской Империи или СССР.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство рассмотрит возможность упрощения процедур получения гражданства, в том числе для ученых. 

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Исследование: В преддверии холодов россияне чаще всего покупают товары для дома
18 октября 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Исследовании Мегамаркета показало, что осенью россияне чаще всего покупают предметы для дома, а также одежду.
Так, наиболее популярными для людей позициями в осенний период являются аэрогриль и сковороды. Спрос на эти товары вырос на 129% и 198% соответственно.

Среди категории товаров «Бытовая техника» граждане активно скупали утюги и миксеры. Также большой популярность пользовались такие товары для дома, как постельное белье, соусники и тарелки.

«C изменением погоды люди проводят больше времени дома, чем на улице. Поэтому чаще обращают внимание на то, чего им не хватает для более комфортной жизни», — объяснил в беседе с Газета.ру директор направления DIY Товары для дома Мегамаркета Илья Прокофьев.

Если рассматривать одежду, которая также активно покупалась, то в этой категории товаров особенно популярной этой осенью стала женская кожаная куртка.

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В Комлесхозе назвали самые клюквенные места в Подмосковье
18 октября 2023, 16:57

Фото: Фото: Istockphoto / Martins Vanags

В Подмосковье заканчивается сезон сбора одной из самых полезных ягод – клюквы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там назвали самые клюквенные места региона.
«Клюкву собирают с сентября до самого снега. Клюквенные места находятся в северной и восточной частях области в заболоченных сосняках и на торфяных болотах, в поймах рек Сулати и Дубны, в районе Шатуры, возле озер Круглое городского округа Лотошино и Тростенское Рузского городского округа», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Как отметили в региональном Комлесхозе, спелость клюквы можно проверить, бросив ягоду на стол. Зрелая должна подпрыгнуть.
 
Отправляясь в лес за клюквой, необходимо соблюдать правила: не вытаптывать заросли, не срывать кустики вместе с ягодами и не собирать дары природы гребёнками и чесалками. Сейчас на побегах уже появились почки будущего урожая, и вычёсывая их, можно уничтожить плоды следующего года.
 
Главная опасность для собирателей клюквы – это болото, на котором растёт ягода. Поэтому ни в коем случае нельзя ходить на болото в одиночку. 

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#георгий филимонов
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#ягоды
#московская область
#подмосковье
#природа
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Голикова заявила о нехватке педагогов в России
Голикова: в России не хватает около одиннадцати тысяч учителей
18 октября 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не хватает 11 тысяч учителей. Об этом она рассказала во время правительственного часа в Государственной думе.
«Что касается нехватки, она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек. И соответствующую работу по этому мы ведем, в том числе посредством реализации проекта "Земский учитель"», - рассказала Голикова.

По ее словам, в рамках данного проекта в профессию было привлечено пять тысяч человек. Кроме того, Голикова отметила, что продолжается работа по модернизации оплаты труда учителей.

Она также добавила, что в настоящее время прорабатываются меры по повышению педагогического авторитета. Таким образом, возросло число желающих стать учителями. Она привела данные вступительной компании, согласно которым на эти направления поступили 75 тысяч человек.

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#учитель
#работа
#данные
#человек
#компании
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В Московской области начали растить тюльпаны к весне
18 октября 2023, 16:11

Фото: Минсельхозпрод МО

Расположенный в Раменском городском округе тепличный комплекс «Цветком» вырастит к концу зимы 7 млн тюльпанов. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Подготовка к высадке символа весны уже началась.

«Ежегодно в регионе к февралю и марту выращивают около 15 млн цветов. В этом году объёмы значительно увеличится. Так, только подмосковное тепличное хозяйство «Цветком» увеличило площади и с 5 млн тюльпанов выходит на мощность в 7 млн», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе
 
Первую партию луковиц тепличный комплекс уже получил. Сейчас растения проходят предварительную температурную обработку в холодильниках. С помощью низких температур им устраивают искусственную зиму. Из-за этого у луковиц закладывается цветонос, что влияет на качество цветка.
 
Затем тепличный комплекс высадит луковицы в воду. Цветы укореняются и вырастают в среднем за три недели.
 
По данным министерства, в регионе выращивают цветы около 20 тепличных хозяйств на площадях 50 га. В Подмосковье в основном растят розы и тюльпаны. Есть в ассортименте хризантемы, примулы и гиацинты.
 
В начале февраля первые тюльпаны появятся на прилавках Московской области. Пик сезона ежегодно наступает в канун 8 Марта. 

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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#цветы
#раменский городской округ
#теплица
#8 марта
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Три поколения семьи из Долгопрудного посвятили свою жизнь работе в ДНПП
18 октября 2023, 16:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В Долгопрудном члены семьи Карасёвых работают на Долгопрудненском научно-производственном предприятии с 1947 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Три поколения семьи Карасёвых в общей сложности проработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии(ДНПП) 205 лет.

Тимофей Карасёв стал первым из семьи  работником ДНПП в 1947 году. Он изготавливал инструменты по своим чертежам. Его жена Нина была контролером по термообработке в цехе защитных покрытий.

Их дети Михаил и Лариса также утроились на завод медником и инженером-конструктором. Кроме этого, Лариса внесла значительный вклад в развитие производства предприятия.

Стоит отметить, что все три внука Тимофея Карасёва пошли по стопам деда и работают медниками.

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#долгопрудный
#завод
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#предприятия
#развитие
#подмосковье
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Автоюрист назвал причины, по которым могут отказать в выплатах по Каско после ДТП
Автоюрист Славнов объяснил, когда могут отказать в выплатах по Каско после ДТП
18 октября 2023, 16:06

Фото: IStock/conejota

Причин, по которым водителю могут отказать в выплате страховки по Каско или Осаго – множество. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Радио 1» назвал основные, и рассказал, в каких случаях можно добиться справедливости.
В выплате страховки могут отказать по причине того, что машина якобы и ранее ездила с повреждениями или эти повреждения были получены в другом ДТП. В этом случае можно добиться правоты с помощью экспертизы.
«Если пишут, что машина уже ездила с этими повреждениями или что повреждения получены не от этой аварии, то нужно будет сделать трасологическую экспертизу, доказать, что повреждения были получены в данной аварии, затем сделать автотехническую аварию, получить стоимость восстановительного ремонта. После этого нужно обратиться в страховую компанию», — сказал   
Однако если в момент аварии за рулём автомобиля находился человек, который не вписан в страховой полис, получить выплату невозможно. Независимо от того, что написано в условиях Каско, в страховом полисе должны быть указан тот, кто попал в ДТП.
«Представьте, что вы изначально вписали в Каско 18-летнего подростка, тогда Каско бы стоило других денег. Именно поэтому должны быть вписаны все участники. Конечно, если упало дерево или было повреждение от третьих лиц, то страховой наплевать на того, кто сидел за рулём, но если было ДТП и за рулём сидел другой человек, то страховка даст отказ», — заключил эксперт.
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#дтп
#аварии
#полис
#машина
#страхование
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В РФ изменится модель перехода из 9-го в 10-й класс
18 октября 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Caiaimage/Chris Ryan

Рособрнадзор заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс будет изменена в ближайшее время.
Модель перехода из 9-го в 10-й класс в  школах не соответствует современным образовательным требованиям. Её изменят в ближайшее время. Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах. В российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».

«Вы знаете этот проект, 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», — рассказала Голикова.
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#школа
#дети
#школьники
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Стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах
Голикова рассказала, что в школах не хватает примерно 11 тысяч учителей
18 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/Zhang Shu

В российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей.
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
 
Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».
 
«Вы знаете этот проект, 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», — рассказала Голикова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастная группа работников от 30 до 39 лет сократилась уже на 30% в российской экономике.

«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - объяснила Голикова.
Однако, по её словам, число безработных среди молодых и возрастных людей растет. Она также уточнила, что по некоторым профессиям в отрасли строительства не хватает сотрудников. Причем в области финансов и страхового дела отмечается перебор людей.

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#школа
#дети
#учителя
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