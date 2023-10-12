Запашный: Законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт

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«Я считаю, что кто-то из депутатов просто решил попиариться «на жареном», поэтому уверен, что такой законопроект не пройдёт. Как показывали опросы Росстата, среди молодёжи цирки по популярности стоят на втором месте после зоопарков, а кино и театры — на третьем и четвертом месте», — пояснил в беседе с NEWS.ru Запашный.
Он также отметил, что в России и нет цирковых коллективов, которые работали бы без животных, а также не согласился с позицией о том, что людям больше по душе выступления акробатов и клоунов, нежели животных.
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