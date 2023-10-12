Запашный: Законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что их нейросеть YandexGPT2 смогла сдать ЕГЭ и набрать необходимое для поступления количество баллов. Отмечается, что это первый такой случай. При этом, как заверили в Московском центре непрерывного математического образования, в базе данных этой нейросети заранее не были внесены ответы на конкретный вариант экзаменационной работы.В Рособрнадзоре прокомментировали эту ситуацию тем, что никакой угрозы нейросеть не понесёт для системы ЕГЭ. Это связано с тем, что экзаменуемые не имеют права приносить в аудиторию, где проходит экзамен, гаджеты. Таким образом, воспользоваться нейросетью они также не смогут.Россиянам озвучили минимальные баллы ЕГЭ для поступления вПреподаватель Душкин заявил о новыхРектор МАРХИ Швидковский: ИИ представляет