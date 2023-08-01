Запасы воды в Стамбуле составляют 37% от нормы

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Из-за аномально жаркой погоды запасы воды в Стамбуле сократились до 37% от нормы, что стало минимальным показателем за последние десять лет. Об этом сообщили в управлении по водным ресурсам мэрии турецкого города.
Предыдущие замеры проводились 26 июля. Тогда запасы воды в стамбульских водохранилищах составляли 38,5% от нормативных показателей, передает ТАСС. Самый наименьший уровень воды — всего 4,7% — сегодня, 1 августа, зафиксирован в водохранилище в районе Пабучдере в европейской части Стамбула.
При нормативной заполняемости запасы воды у плотин Стамбула должны составлять 869,7 миллиона кубометров. По состоянию на утро 1 августа они снизились до 320 миллионов кубометров. За сутки в городе было потреблено 3,4 миллиона кубометров воды.
Температура воздуха в Стамбуле на прошлой неделе достигала 40 градусов. В понедельник она снизилась до 30. Как считают синоптики, удушающая жара вернется в город в ближайшие дни. К концу недели температура может превысить 45 градусов.
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При нормативной заполняемости запасы воды у плотин Стамбула должны составлять 869,7 миллиона кубометров. По состоянию на утро 1 августа они снизились до 320 миллионов кубометров. За сутки в городе было потреблено 3,4 миллиона кубометров воды.
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Александр Бойцов