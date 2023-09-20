Запрет на сделки с недвижимостью: без личного участия или в МФЦ?

В этом году на портале «Госуслуг» появилась новая функция: запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Оформить её можно только при наличии загранпаспорта нового образца или с помощью биометрических данных. Есть ли другие способы защитить свою квартиру, «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша.