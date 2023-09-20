Запрет на сделки с недвижимостью: без личного участия или в МФЦ?

Фото: IStock/dusanpetkovic
Запрет на сделки с недвижимостью: зачем нужно?Обычно владельцы таким образом пытаются защитить свою недвижимость от мошеннических действий. После наложения запрета никто без ведома и согласия собственника не сможет продать или подарить такой объект, сдать его в длительную аренду или отдать в залог.
Это как запрет на взятие кредита или займа: вы можете оформить такую функцию, и тогда под вашими данными никто не сможет получить кредит, пока вы не разблокируете такую функцию на «Госуслугах» в бюро кредитных историй. Здесь также. Если вы в ближайшее время ничего не собираетесь делать с квартирой: продавать, дарить и так далее, то можно поставить запрет, а потом в нужный момент снять и спокойно провести сделку.
Как оформить запрет на сделки с недвижимостью?
Без собственникаПодать заявление о запрете государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника можно на портале «Госуслуг». Это может сделать сам собственник или его законный представитель. Для этого нужен паспорт заявителя, его ИНН и кадастровый номер недвижимости. Чтобы оформить запрет, нужно подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Однако подпись можно получить только при наличии загранпаспорта нового образца либо с помощью биометрических данных.
Почему именно загранпаспорт, а не паспорт гражданина РФ?В обложку загранпаспорта встроена технология NFC. Некоторые банки считают это цифровой подписью. То есть мы можем прислонить паспорт к телефону и подписать документ, согласие на обработку или передачу данных.
А передавать биометрические данные безопасно?Переживать лишний раз за сбор биометрических данных не нужно. Всем спецслужбам ваши данные, вплоть до анализов, уже давно известны. Всё это при желании можно достать.
Можно ли оформить запрет на сделки с недвижимостью в МФЦ?Кому-то очень тяжело разобраться в мобильных устройствах и тем более понять, как и куда прикладывать чип из загранпаспорта, чтобы его считали. Поэтому есть вариант просто пойти в МФЦ и там написать заявление, либо обратиться к родственникам и попросить помочь с этим через портал «Госуслуги».
Читайте также:
Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ
Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД к гаджетам россиян
Юрист Хаминский назвал новые правила безопасности в интернете