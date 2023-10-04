Запросить справки в подмосковных архивах теперь можно на «Доброделе»

Количество пенсионеров в России за этот год увеличится на 1,1 миллиона, а в 2024 – еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров должно составить 43,47 миллиона человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные в проекте бюджета Социального фонда.