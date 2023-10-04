Запросить справки в подмосковных архивах теперь можно на «Доброделе»

Фото: Мингосуправления МО
Услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем теперь доступна в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Чтобы получить услугу, нужно открыть приложение с логотипом «Уточка», выбрать «Услуги» – «Все услуги» – «Личные документы» – «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем».
После этого следует указать цель обращения; подходящий случай; категорию заявителя; а также кто именно подаёт заявку – сам пользователь или его представитель.
Далее нужно заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Результат с электронной подписью поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.
Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.
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После этого следует указать цель обращения; подходящий случай; категорию заявителя; а также кто именно подаёт заявку – сам пользователь или его представитель.
Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.
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Лора Луганская