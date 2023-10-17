Запущено мобильное приложение для сдачи вторсырья в сеть ЭКОпунктов

Фото: МинЖКХ МО
Российский экологический оператор разработал приложение Uberu, позволяющее обменивать вторсырьё на баллы. Оно интегрировано с сетью ЭКОпунктов компании «РТ-Инвест», сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«В приложении можно найти не только ближайший пункт приёма вторсырья, но и узнать о видах маркировки, пройти обучение в «Зелёной школе№ РЭО, поучаствовать в цифровом субботнике. Пользователи Uberu могут получать баллы за сданную тару и обменивать их на бонусы. При создании приложения перед нами стояла задача создать удобный сервис, которым будет интересно пользоваться. Цель – вовлечь как можно больше жителей России в раздельный сбор отходов и осознанное потребление», – сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Мобильное приложение содержит одну из крупнейших карт пунктов приёма вторсырья по всей стране и включает более 43 тыс точек. Справочник маркировки позволяет узнать больше об упаковке и как правильно её перерабатывать.
Также в приложении можно сообщить о проблеме с незаконными свалками или некорректной работе регионального оператора через обращение в «РЭО Радар».
Компания «РТ-Инвест» создала первую в России масштабную сеть роботизированных «ЭКОпунктов» по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Уже установлено более 600 автоматов в 50 городах. За три года собрано более 10 млн бутылок и банок. Это 250 тонн чистых вторичных ресурсов.
Все «ЭКОпункты» подключены к общей системе лояльности, которую разработали специалисты «РТ-Инвест». Сдавая тару, пользователи получают за пластиковую бутылку 5 баллов, за алюминиевую банку – 10. Бонусы можно использовать для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и благотворительность.
Читайте также:
Воздух Подмосковья в октябре оказался самым чистым с начала осени
В Подмосковье стартует сезонная акция по сдаче старых шин на утилизацию
В Московской области с начала года убрали более 1,1 тыс свалок
Мобильное приложение содержит одну из крупнейших карт пунктов приёма вторсырья по всей стране и включает более 43 тыс точек. Справочник маркировки позволяет узнать больше об упаковке и как правильно её перерабатывать.
Компания «РТ-Инвест» создала первую в России масштабную сеть роботизированных «ЭКОпунктов» по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Уже установлено более 600 автоматов в 50 городах. За три года собрано более 10 млн бутылок и банок. Это 250 тонн чистых вторичных ресурсов.
Все «ЭКОпункты» подключены к общей системе лояльности, которую разработали специалисты «РТ-Инвест». Сдавая тару, пользователи получают за пластиковую бутылку 5 баллов, за алюминиевую банку – 10. Бонусы можно использовать для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и благотворительность.
Читайте также:
Воздух Подмосковья в октябре оказался самым чистым с начала осени
В Подмосковье стартует сезонная акция по сдаче старых шин на утилизацию
В Московской области с начала года убрали более 1,1 тыс свалок
Лора Луганская